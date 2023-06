"Se ne va proprio lei": Isola dei Famosi 2023, la sorprendente scoperta che lascia il pubblico scioccato - Controcopertina

I momenti intensi all’Isola dei Famosi 2023

L’avventura all’Isola dei Famosi 2023 sta raggiungendo il suo culmine. Le discussioni sono sempre più accese, probabilmente a causa della stanchezza e della fame che colpiscono i naufraghi. La prossima settimana si avvicina già la semifinale del programma, e questa sera scopriremo chi non riuscirà ad arrivarci tra i due concorrenti sottoposti al televoto per l’eliminazione.

Il controverso volto di Helena Prestes

Senza dubbio, uno dei personaggi che sta suscitando più dibattiti all’Isola dei Famosi 2023 è Helena Prestes. Sul web, le opinioni sulla naufraga sono piuttosto divise. Alcuni sostengono che giochi troppo la vittima, una tattica spesso utilizzata nei reality show per cercare di vincere. Altri, invece, la difendono accusando gli altri vip di bullismo nei suoi confronti. Ma ora concentriamoci su chi potrebbe essere protagonista dell’eliminazione di questa sera.

Sondaggi sull’eliminazione di stasera

I due concorrenti che affronteranno il televoto per l’eliminazione questa sera all’Isola dei Famosi 2023 sono Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse. Secondo i sondaggi, potrebbe essere quest’ultimo a lasciare il programma, poiché il pubblico sembra voler salvare la modella. Alla domanda “Chi vuoi salvare?”, hanno risposto in totale 363 persone, e dalle statistiche è emerso che Nathaly ha ottenuto il 63,36% dei voti, mentre Fabio il 36,64%.

Un’ultima chance per l’eliminato

È importante ricordare che, indipendentemente dall’esito di questa sera, l’eliminato avrà un’ultima opportunità. Non sarà immediatamente mandato in Italia, ma avrà la possibilità di rimanere nel gioco vivendo completamente da solo nella cosiddetta “Ultima Spiaggia”. La scelta di restare o partire sarà ovviamente a discrezione del concorrente, come è accaduto nell’ultima puntata con Corinne Clery, che ha scelto di tornare dall’Honduras.

Cosa riserva il futuro dell’Isola dei Famosi 2023

C’è chi ipotizza che questa sera potrebbe esserci un’ulteriore eliminazione oltre a quella tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci. Attualmente sono ancora in gara 10 concorrenti, ma il programma sta per giungere al termine. La prossima settimana infatti andrà in onda la semifinale, che segnerà un momento cruciale per l’Isola dei Famosi 2023.