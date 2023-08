“Sei un fr… di mer…!”. Morgan sfoga la sua rabbia nel mezzo di un concerto: Il Video Diventa Virale

L’ex giudice di X Factor, Morgan, ha nuovamente scatenato un polverone mediatico, questa volta durante un suo concerto. Un video shock sta facendo il giro del web italiano, mostrando il cantante in un acceso confronto con il pubblico presente. Questo episodio si aggiunge alla lista dei comportamenti controversi del musicista, già noto per il suo carattere esplosivo e le sue esibizioni spesso fuori dalle righe.

L’incidente è avvenuto durante un’esibizione al festival della bellezza di Selinunte, in Sicilia. Un uomo del pubblico ha chiesto a Morgan di eseguire un brano di Franco Battiato, un altro artista noto. Questa richiesta apparentemente innocente ha innescato la furia di Morgan, portandolo a un accesso sfogo verbale contro l’uomo e il pubblico presente.

Nel video, si può vedere e sentire Morgan urlare in modo aggressivo verso l’uomo che aveva fatto la richiesta: “Mi stai rompendo i co..oni a me, che ti sto dando una cosa. State zitti, basta! Avete rotto il c..o! Ho dei sentimenti!. Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh o Fedez. Vai a fare in c..o, fr..io di me..a.”

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: molti sono rimasti sbalorditi e inorriditi dall’atteggiamento di Morgan. Le sue parole hanno provocato ulteriori proteste da parte degli spettatori, che hanno fischiato e chiesto di smetterla.

Il video dell’episodio è diventato virale sui social media, e il dibattito su questo incidente è esploso su Twitter e altre piattaforme. L’atteggiamento di Morgan e la sua reazione aggressiva hanno scatenato una valanga di commenti e opinioni contrastanti.

La reazione del pubblico e la diffusione del video hanno suscitato dibattiti e discussioni sull’atteggiamento dei personaggi pubblici nei confronti del loro pubblico. Mentre alcuni condannano l’aggressività di Morgan, altri lo difendono sottolineando la pressione e lo stress che possono affliggere gli artisti in situazioni dal vivo.

L’incidente solleva interrogativi sul rispetto reciproco tra artista e pubblico, oltre a mettere in luce il peso delle parole in un mondo sempre più connesso e influenzato dai social media. La discussione su questo episodio, senza dubbio, continuerà a tenere banco nelle settimane a venire.