Una discussione accesa è scoppiata tra il rapper Fedez e la giornalista Selvaggia Lucarelli riguardo alle loro azioni benefiche, con uno scambio di battute che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Selvaggia Lucarelli ha recentemente posto l’attenzione su Fedez e Chiara Ferragni, esaminando le loro iniziative benefiche, tra cui una raccolta fondi per affrontare la pandemia di Covid-19 destinata a un ospedale appartenente al gruppo San Donato. La Lucarelli ha sottolineato i legami politici dell’ospedale con la destra. Queste affermazioni hanno suscitato reazioni da parte di Fedez, che ha cercato di chiarire il contesto della sua donazione in un’intervista a Report e in altre occasioni.

Fedez ha spiegato che, inizialmente, aveva cercato di collaborare con l’ospedale Sacco, il quale aveva declinato la raccolta fondi. Successivamente, si è rivolto all’ospedale San Raffaele, che ha prontamente organizzato l’iniziativa. Ha anche sottolineato che, oltre a questa donazione, ha elargito 350.000 euro ad altri ospedali pubblici. Fedez ha concluso la sua replica con una stoccata alla Lucarelli, chiedendo cosa avesse fatto lei in risposta alla crisi sanitaria, sottolineando che, invece di criticare le loro azioni, la giornalista stava difendendo politici di destra.





La Lucarelli non ha esitato a rispondere a Fedez, affermando che non è corretto affermare che loro abbiano fatto molto e lei poco. Ha dichiarato di aver recentemente contribuito a una donazione di un milione di euro a un ospedale e di un milione e mezzo all’AGEM, un’associazione che si occupa di tutelare i cittadini e promuovere il rispetto delle regole e del mercato.

Questo scambio acceso dimostra quanto la beneficenza sia diventata un argomento centrale di dibattito e confronto tra figure pubbliche, e come sia importante chiarire il contesto delle azioni benefiche per evitare fraintendimenti.