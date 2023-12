Nel tragico incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, Mauro Palombelli, camionista di 61 anni originario di Latina e residente a Cori, ha perso la vita. La sua storia svela una vita dedicata al lavoro e alla passione per il mare.

Mauro Palombelli era un trasportatore di carni con oltre 40 anni di esperienza. La sua dedizione al lavoro aveva portato alla creazione di una fiorente attività, di cui era responsabile, dedicandovi tempo e attenzione. Il suo impegno era noto tra familiari e amici, ma c’era un altro lato della sua vita che amava condividere sui social media.

L’Amore per il Mare e le Barche

Oltre al lavoro, Mauro aveva un profondo amore per il mare. Era un uomo serio e impegnato, che si concedeva il lusso di piccole gite in barca come unico regalo a sé stesso. La sua passione per le imbarcazioni e il mare era evidente nelle immagini e nei post condivisi online. La nipote Luisa lo ricorda come una persona rispettata e apprezzata, e la notizia della sua morte improvvisa ha sconvolto la famiglia.





Il Maxi-Incidente e le Conseguenze

L’incidente sul GRA ha coinvolto sei veicoli e ha causato non solo la morte di Mauro Palombelli ma anche il ferimento di diverse persone. La famiglia delle vittime è stata costretta ad affrontare ore di angoscia e paura, aspettando notizie dai soccorritori e dagli ospedali. Le condizioni dei feriti variano, ma tutti sono stati profondamente colpiti dalla violenza dell’incidente e dall’improvviso scatenarsi dell’inferno sulla strada.

Questo tragico incidente ci ricorda la fragilità della vita e il coraggio delle persone coinvolte in situazioni di emergenza. Mauro Palombelli sarà ricordato non solo come un camionista esperto, ma anche come un uomo con una passione contagiosa per il mare, che ha lasciato un segno nel cuore di coloro che lo conoscevano.