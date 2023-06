Selvaggia Lucarelli e il suo commento ironico su Temptation Island - Controcopertina

Un grande ritorno per Temptation Island

Il ritorno di Temptation Island, il celebre reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha generato grande attesa tra il pubblico televisivo e sui social media. Dopo un anno di pausa, il programma è tornato su Canale 5 e ha subito conquistato il cuore degli spettatori, diventando un vero e proprio fenomeno sui social, in particolare su Twitter, dove l’hashtag #temptationisland è stato un trend topic per tutta la serata, con oltre 100.000 tweet. Un successo confermato anche dai dati Auditel.

Le prime impressioni e i risultati Auditel

La prima puntata di Temptation Island ha registrato un notevole successo di ascolti, con 3.558.000 spettatori e uno share del 26.14%. Rispetto alla prima puntata del 2021, si registra un aumento significativo sia in termini di spettatori che di share. Sette sono le coppie che partecipano a Temptation Island 2023, tutte giunte in Sardegna presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

L’ironico commento di Selvaggia Lucarelli

Tra le reazioni al programma, spicca il commento ironico di Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista molto seguita sui social. La giornalista ha notato un particolare che ha attirato l’attenzione di tutti: la presenza di diverse coppie provenienti dal nord Italia. Questo è in contrasto con le edizioni passate, in cui la maggioranza delle coppie proveniva dal sud, in particolare dalla Campania. Selvaggia Lucarelli si è rivolta in modo scherzoso a Maria De Filippi, chiedendole spiegazioni su questa novità: “Il giorno più bello dell’anno è arrivato. Ma cosa sono tutte queste coppie del nord Italia? Maria mi hai proprio spiazzato. E poi mio figlio che mi chiama durante Temptation Island, ma come si permette?”, ha scritto la giornalista sul suo profilo. Successivamente, ha continuato in tono ironico: “Federico sembra uno di quelli che chiedono soldi su GoFundMe per girare il mondo in camper. E poi c’è Manu, vittima degli affitti costosi a Milano. Maria, sei Satana”.

Selvaggia Lucarelli, con il suo solito sarcasmo, ha aggiunto un tocco di leggerezza alla discussione su Temptation Island, divertendo il pubblico con i suoi commenti irriverenti.