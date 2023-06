Gabriela e Giuseppe dopo Temptation Island: Cosa accade alla fine del programma - Controcopertina

Una coppia sotto i riflettori a Temptation Island 2023

Gabriela e Giuseppe, una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023, si sono subito imposti come personaggi di spicco nel villaggio dell’Is Morus Relais, luogo storico del reality show di Canale 5. Insieme da 7 anni, da quando Gabriela aveva solo 12 anni, la loro relazione è stata messa alla prova per diversi motivi. Giuseppe ha imposto a Gabriela molte limitazioni nella vita quotidiana e lei ha scoperto la sua iscrizione a un sito di incontri, dove per errore aveva anche lasciato il suo numero di telefono. Nonostante tutto, Gabriela si è mostrata disposta a dargli un’altra possibilità, motivo per cui hanno deciso di partecipare al programma.

I primi problemi e la rabbia di Gabriela

Già nella prima puntata, però, sono emersi i primi problemi. Giuseppe è sembrato molto vicino alle tentatrici del villaggio, in particolare a Roberta, e vedendo quei video Gabriela è andata su tutte le furie. Durante la visione nel cosiddetto “pinnettu”, ha lasciato scappare parecchie parolacce e poi si è sfogata con le altre ragazze presenti.

Gabriela e Giuseppe dopo Temptation Island 2023: La vendetta di Gabriela

Poco dopo, Gabriela ha ricevuto un altro video che l’ha ulteriormente scatenata. Durante il falò con Filippo Bisciglia, è apparsa visibilmente fuori di sé. Da qui è nata la decisione di vendicarsi: ha ballato insieme al gruppo dei tentatori, suscitando non poco gelosia nel suo fidanzato che ha assistito a quelle immagini.

Le ultime scoperte sul destino della coppia

Nel promo della seconda puntata, sembra che Gabriela sia sul punto di porre fine definitivamente alla sua relazione con Giuseppe. Ma sarà davvero così? Le ultime scoperte sul web sembrano suggerire il contrario. Dopo quanto accaduto nella serata di lunedì, molti utenti sui social hanno iniziato a chiedersi se la coppia sia ancora insieme. E sembra che la risposta sia stata trovata su Facebook, dove qualcuno ha scoperto il profilo di coppia di “Giuseppe Gabriela”, con la scritta “Gabriela il mio amore”. Ma il dettaglio più importante è che sul profilo è indicato che la coppia di Temptation Island 2023 è “Fidanzata ufficialmente”. Nonostante l’ultima foto caricata sia datata 11 aprile, quindi antecedente alle registrazioni del programma, il fatto che abbiano quasi 5000 amici fa pensare che il profilo sia ancora attivo. Pertanto, il fatto che la dicitura “Fidanzati ufficialmente” non sia stata rimossa lascia pensare che siano rimasti insieme anche dopo la fine del reality. Tuttavia, solo il tempo dirà quale sarà il destino della coppia.