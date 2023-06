Temptation Island: Grandi ascolti e una bella notizia per Filippo Bisciglia - Controcopertina

Il successo del primo appuntamento di Temptation Island

Nella serata di lunedì 26 giugno, Canale 5 ha trasmesso il tanto atteso primo episodio di Temptation Island. E dopo la puntata, una notizia molto positiva è arrivata direttamente a Filippo Bisciglia, il conduttore del programma. L’attesa era grande per scoprire cosa sarebbe successo e il risultato è stato soddisfacente per il pubblico.

Una piacevole conferma per Filippo Bisciglia

Temptation Island è tornato in onda dopo una pausa nel 2022, e questa edizione segna il ritorno di Filippo Bisciglia alla conduzione dopo 2 anni di assenza. Le prime impressioni sul suo lavoro sono state per lo più incoraggianti, nonostante una critica isolata proveniente dal sito TvBlog. Secondo il sito, il conduttore avrebbe utilizzato le solite frasi apprese a memoria dal 2014, ma ha anche posto due domande pertinenti durante i falò, dimostrando un buon lavoro. I social media sembrano invece essere dalla sua parte.

Grande successo di ascolti

La bella notizia per Bisciglia arriva dagli ascolti televisivi, che dimostrano il grande interesse del pubblico nei confronti di Temptation Island. Durante la serata, il programma ha ottenuto uno share del 26,14% con oltre 3,5 milioni di telespettatori su Canale 5. Inoltre, lo share è risultato superiore di 6 punti rispetto alla puntata di debutto del 2021, confermando il crescente interesse del pubblico per il programma.

Il ringraziamento di Filippo Bisciglia

Emozionato per il successo ottenuto, Filippo Bisciglia ha condiviso un video su Instagram mentre era in auto, ringraziando il pubblico per il sostegno e i numeri straordinari raggiunti. Ha dichiarato: “Questo è merito vostro, siete stati grandi. Grazieeeee! #temptationisland #canale5 #mediaset”.

Temptation Island si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dei reality show e Filippo Bisciglia si guadagna ancora una volta il favore del pubblico con la sua conduzione.