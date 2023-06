Lutto nel cinema: Addio a Lew Palter, l'attore simbolo di Titanic che ha commosso il pubblico - Controcopertina

Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’amatissimo attore Lew Palter, celebre per il suo ruolo nel film Titanic. All’età di 94 anni, Palter, membro stimato del corpo docente della CalArts School of Theatre, ci ha lasciato nella sua casa di Los Angeles a causa di un cancro ai polmoni. La notizia è stata confermata da sua figlia Catherine Palter al The Hollywood Reporter. Lew Palter ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema, interpretando il magnate dei grandi magazzini Isidor Straus nel film epico di James Cameron.

Una carriera di successo

Lew Palter è stato un volto amato anche in altre produzioni cinematografiche e televisive. Ha recitato accanto a grandi attori come Walter Matthau, Jill Clayburgh e Barnard Hughes nel film “First Monday in October” del 1981. È stato protagonista anche in serie televisive come “The Flying Nun”, “Hill Street Blues” e “LA Law”. Uno dei suoi ruoli più memorabili è stato quello di un detective della polizia di Los Angeles nella serie “Delvecchio” della CBS nel 1976-77, accanto a Judd Hirsch.

Un maestro della recitazione

Lew Palter è entrato a far parte della CalArts nel 1971, dove ha insegnato recitazione e diretto presso la scuola di Santa Clarita fino al suo pensionamento nel 2013. Era un insegnante appassionato e ha ispirato numerosi attori emergenti, tra cui Ed Harris, Don Cheadle e Cecily Strong. Era stimato e rispettato dai suoi studenti per la sua profonda curiosità, dedizione, intelligenza e senso dell’umorismo. Il preside della CalArts School of Theatre, Travis Preston, ha elogiato il contributo di Lew Palter, sottolineando la sua capacità di trasmettere la passione per l’arte della recitazione.

Lascito immortale

Oltre al suo ruolo iconico in Titanic, Lew Palter ha lasciato un’impronta nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. La sua scena nel film, in cui abbraccia la moglie sulla loro cabina mentre l’acqua invade il transatlantico e l’inno “Nearer My God to Thee” risuona nell’aria, ha toccato profondamente il pubblico di tutto il mondo. Ora, mentre il cinema piange la sua perdita, Lew Palter si unisce alla moglie Nancy, scomparsa nel 2020, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che lo hanno ammirato e apprezzato.

Il suo lascito vivrà per sempre attraverso il suo straordinario talento e le emozioni che ha suscitato nei cuori di milioni di spettatori.