Roberto Vannacci commenta le dimissioni di Carola Rackete, suscitando polemiche per un post sui social che include body shaming e richieste di dimissioni per altri esponenti di sinistra

Il dibattito politico in Italia si infiamma nuovamente dopo il post social dell’ex generale e attuale europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, in seguito alle dimissioni di Carola Rackete dal Parlamento europeo. Rackete, nota attivista e comandante della Sea Watch, ha annunciato la sua uscita dal gruppo The Left a Strasburgo, generando reazioni contrastanti nel panorama politico.





Nel suo post, Vannacci ha pubblicato tre fotografie di Rackete, una delle quali mette in evidenza le sue gambe non depilate. La didascalia recita: “Non ci mancherai. Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l’esempio”. Le due figure menzionate, Salis e Lucano, sono anch’esse europarlamentari di sinistra e rappresentano un obiettivo polemico per Vannacci, che ha già espresso critiche nei loro confronti in passato.

Le parole di Vannacci non sono nuove. Fin dai suoi primi giorni come europarlamentare, ha dimostrato di non avere simpatia per Rackete e Salis, affermando: “Ilaria Salis non ho ancora avuto l’occasione di incontrarla, mentre Carola Rackete mi è passata accanto. Bello vedere tutte queste persone nuove che avrò il piacere di stigmatizzare”. Questa dichiarazione evidenzia il tono provocatorio e critico che caratterizza il suo approccio nei confronti dei membri della sinistra.

In risposta alle accuse di body shaming sollevate dalla pubblicazione della foto, Vannacci ha difeso la sua scelta di condividere l’immagine, sostenendo che fosse una rappresentazione deliberata da parte di Rackete. In un post su Facebook, ha scritto un’analogia per giustificare il suo comportamento: “Se una signora mette deliberatamente in pubblica evidenza un decolleté prorompente vuol dire che ne va particolarmente fiera e apprezza chi lo ripropone o lo ritrae altrettanto pubblicamente”. Ha proseguito sostenendo che, allo stesso modo, la scelta di mostrare gambe pelose dovrebbe essere considerata una decisione consapevole e non casuale.

Vannacci ha concluso la sua difesa affermando di rispettare la volontà di Rackete, sottolineando che la sua azione non era motivata da intenti sessisti, ma piuttosto da un’interpretazione della libertà di espressione. Ha inoltre espresso la sua gratitudine nei confronti della redazione politica del Corriere della Sera, commentando sarcasticamente che anche i media stanno contribuendo a finanziare le sue future campagne elettorali.

Le dimissioni di Rackete e il successivo intervento di Vannacci hanno riacceso il dibattito sul body shaming e sul linguaggio utilizzato nella politica contemporanea. Le reazioni al post di Vannacci sono state immediate, con molti critici che hanno sottolineato l’inopportunità di un commento che riduce una figura pubblica a un aspetto fisico. La questione ha sollevato interrogativi più ampi sulla cultura politica in Italia, in particolare sulla maniera in cui le donne in posizioni di potere vengono trattate e rappresentate.

In un contesto in cui le tensioni politiche sono già elevate, le parole di Vannacci hanno attirato l’attenzione su un tema delicato, evidenziando la necessità di una riflessione più profonda sul rispetto e sull’uguaglianza di genere nella comunicazione politica. La questione del body shaming, in particolare, ha portato a una serie di discussioni sui diritti delle donne e su come le loro scelte personali possano essere strumentalizzate nel dibattito pubblico.

L’episodio ha messo in evidenza non solo le divisioni politiche all’interno del Parlamento europeo, ma anche le sfide più ampie che le donne affrontano quando cercano di affermarsi in un ambiente dominato da stereotipi e pregiudizi. Con l’avvicinarsi delle elezioni e l’intensificarsi della campagna elettorale, il modo in cui i politici comunicano e si confrontano potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche future del dibattito politico in Italia.

In questo clima, le reazioni a situazioni come quella di Vannacci e Rackete saranno sicuramente monitorate con attenzione, poiché riflettono non solo le singole personalità coinvolte, ma anche le norme culturali e sociali che continuano a influenzare il panorama politico contemporaneo.