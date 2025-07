Ozzy Osbourne, icona del metal e frontman dei Black Sabbath, è morto a 76 anni. L’artista lascia la moglie Sharon e cinque figli, segnando la fine di un’era

La notizia della scomparsa di Ozzy Osbourne, storico leader dei Black Sabbath, ha sconvolto il mondo della musica. Il cantante britannico si è spento martedì 22 luglio all’età di 76 anni, lasciando un’eredità indelebile nella storia del rock e del metal. Accanto a lui, fino all’ultimo momento, c’è stata la moglie Sharon Arden, con cui ha condiviso una vita intensa e piena di sfide.





Nato a Birmingham, Ozzy Osbourne è diventato famoso per il suo ruolo nei Black Sabbath, band che ha definito i canoni del genere heavy metal. Oltre alla sua carriera musicale, la sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori, soprattutto grazie al reality show “The Osbournes”, trasmesso su MTV dal 2002 al 2005. La serie ha permesso al pubblico di entrare nella quotidianità della famiglia Osbourne, composta da Sharon e dai tre figli della coppia: Aimee, Kelly e Jack.

La relazione con Sharon Arden e le difficoltà superate

Il legame tra Ozzy e Sharon è stato una costante nella vita del cantante. I due si sono conosciuti negli anni ’70 quando Sharon lavorava per suo padre, il noto impresario musicale Don Arden. Il matrimonio, celebrato nel 1982, ha segnato l’inizio di una lunga unione che ha affrontato momenti difficili. Nel 2016, la coppia ha attraversato una crisi profonda dopo che Sharon ha scoperto una relazione extraconiugale di Ozzy con la parrucchiera Michelle Pugh.

In quell’occasione, il cantante ha ammesso pubblicamente di essere dipendente dal sesso e di aver intrapreso un percorso terapeutico per affrontare il problema. “Ho rovinato il mio matrimonio, ma amo mia moglie”, aveva dichiarato. Nonostante il dolore, Sharon ha deciso di perdonarlo, dimostrando una grande forza e determinazione. Nel 2017, i due hanno rinnovato i loro voti nuziali, con Sharon che ha affermato: “Siamo più forti di prima. L’amore non basta, ci vuole rispetto e lui ha imparato”.

Negli ultimi anni, segnati da problemi di salute che hanno limitato le esibizioni dal vivo di Ozzy, la presenza di Sharon è stata fondamentale. La moglie e storica manager del cantante lo ha sostenuto in ogni momento, dimostrando un legame indissolubile.

La famiglia Osbourne: tra musica e televisione

Il rapporto tra i membri della famiglia Osbourne è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. La serie “The Osbournes” ha offerto uno sguardo inedito sulla loro vita quotidiana, mostrando sia i momenti divertenti che quelli più difficili. Tra i figli di Ozzy e Sharon, la più nota è sicuramente Kelly, che ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo.

Durante quello che sarebbe stato l’ultimo concerto del padre a Birmingham, Kelly Osbourne ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Sid Wilson, dj della band Slipknot. Il momento, avvenuto dietro le quinte, è stato immortalato in un video condiviso da Kelly su Instagram. Nel filmato si sente anche il cantante scherzare con il futuro genero: “Non sposerai mia figlia”.

Oltre ai figli avuti con Sharon, Ozzy era padre di altri due figli, Jessica e Louis, nati dalla sua precedente unione con Thelma Riley.

Un’eredità musicale eterna

La morte di Ozzy Osbourne rappresenta una perdita enorme per il mondo della musica. Con i suoi testi provocatori e la sua presenza scenica carismatica, il cantante ha influenzato generazioni di artisti e fan. Il suo soprannome, “Principe delle Tenebre”, riflette perfettamente l’immagine che ha costruito nel corso della sua carriera.

Nonostante le controversie personali e le difficoltà affrontate nel corso della vita, l’artista sarà ricordato per il suo contributo alla musica e per il modo in cui ha saputo reinventarsi più volte. La sua figura continuerà a vivere attraverso le canzoni dei Black Sabbath e i successi della sua carriera solista.

La famiglia Osbourne ora affronta un momento di grande dolore, ma il ricordo di Ozzy resterà vivo non solo nei cuori dei suoi cari, ma anche in quelli dei milioni di fan che hanno seguito la sua straordinaria carriera.