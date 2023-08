SHOCK a colazione: da un ‘semplice’ mal di testa al tragico destino di Martina in ospedale!

Un improvviso malore segna la fine

Martina Sorato, 55 anni, ha affrontato una mattinata come tante altre. Ma quel 16 agosto si è trasformato in un giorno tragico per la sua famiglia. Dopo una colazione tranquilla, Martina ha sperimentato un intenso mal di testa che ha segnato l’inizio di una serie di eventi devastanti. Il racconto del fratello rivela l’intensità di quei momenti.

I momenti critici

Dopo aver espresso al compagno Massimo il suo dolore, Martina è crollata a terra, perdendo i sensi. Grazie al rapido intervento del suo compagno Mauro, l’ambulanza è stata prontamente chiamata. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori e il trasferimento all’ospedale dell’Angelo a Mestre, la situazione è risultata critica fin dall’inizio. La morte, purtroppo, ha confermato le peggiori paure della famiglia il giorno seguente.

L’aneurisma cerebrale: un nemico silenzioso

Quello che inizialmente sembrava un semplice mal di testa si è rivelato essere l’effetto di un aneurisma cerebrale. Questa condizione medica, spesso asintomatica, rappresenta una grave minaccia:

Rischi : Questa fragilità porta al rischio di rottura. La maggior parte degli aneurismi cerebrali rimane nascosta, con un enorme 90% di essi che non presenta sintomi.

Statistiche: Globalmente, il 25% delle persone che subiscono la rottura di un aneurisma muore entro le prime 24 ore. Seguono altre statistiche preoccupanti con il 50% che muore nei tre mesi successivi e il 66% dei sopravvissuti che vivono con danni cerebrali permanenti.

Una comunità in lutto

Martina, che avrebbe festeggiato il suo 56° compleanno a settembre, ha lasciato dietro di sé una comunità devastata dalla perdita. Oltre ai suoi figli Nicola e Simone, ci sono il padre Franco, il fratello Massimo, il compagno Mauro e un ampio cerchio di amici e parenti. In suo onore, una cerimonia funebre si terrà nella chiesa di Santa Maria Maddalena ad Oriago il 21 agosto alle ore 10.