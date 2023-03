“Si è interrotto tutto”. GF Vip, brutte novità per gli ammiratori di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

L’uscita di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7 è stata motivo di festa per i fan di Donnalisi, visto che la coppia si è riunita nella casa più spiata d’Italia. In un post su Instagram Story, la schermitrice ha espresso la sua gioia e la sua emozione nel poter riabbracciare e baciare il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Gli amati Donnalisi erano stati separati per ben dieci giorni, da quando Edoardo Donnamaria era stato ingiustamente squalificato dal reality a causa della sua reazione passionale nei confronti della ragazza. Antonella Fiordelisi aveva espresso il suo ardente desiderio di ricongiungersi a lui durante la puntata di lunedì e, finalmente, il suo desiderio si è avverato!

Una notizia devastante per i fan di Donnalisi: oggi non ci sarà nessuna puntata di Verissimo!

Antonella Fiordelisi è stata felicissima di sentire l’appello della madre ai fan di usare il televoto per farla uscire dalla casa del GF Vip 7! E si è emozionata ancora di più quando ha saputo che il suo amato fidanzato, Edoardo, era già in viaggio verso Cinecittà per ricongiungersi con lei. Che bella sorpresa!

Nonostante la squalifica dallo studio, i due papponi si sono riuniti più tardi e hanno condiviso un momento di gioia in un video postato sui loro account social. Apparentemente di buon umore, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno cantato nella clip “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. Come previsto, i due sono stati invitati da Silvia Toffanin a un’appassionata intervista di coppia a Verissimo come parte dei concorrenti del GF Vip 7.

I fan dei Donnalisi saranno delusi nel sapere che, secondo Deianira Marzano, la registrazione dell’intervista di coppia a Verissimo è stata rimandata a data da destinarsi. La Marzano ha espresso la sua frustrazione per la notizia sul suo account social, esclamando: “Nessuna puntata a Verissimo per Antonella ed Edoardo!”.