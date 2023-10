Si parla molto di lui, ma chi è la ragazza con la quale Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni: la verità

Una Rivelazione Inaspettata

Nelle ultime notizie di gossip, Sophie Codegoni ha svelato che il suo ex compagno Alessandro Basciano l’ha tradita. Scopriamo chi è la misteriosa ragazza coinvolta in questa vicenda.

Luzma Cabello: La Chiave del Tradimento

Alessandro Rosica, noto come “l’Investigatore Social” e esperto di gossip, ha recentemente rivelato il nome della donna che sembra essere al centro di questa storia di tradimento. Si tratta di Luzma Cabello, una modella ed ex tentatrice di Temptation Island in Spagna. La sua presenza accanto a Basciano in un aeroporto ha scatenato ulteriori polemiche.

Chi è Luzma Cabello, l’Ex di Basciano?

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Rosica, Luzma Cabello avrebbe inviato a Sophie Codegoni delle prove che confermano il tradimento da parte del DJ. Luzma, di origini arabe e 29 anni, ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo spagnolo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Oltre ad essere una modella, è anche una cantante determinata, con oltre 211 mila follower su Instagram. Tra le sue storie più recenti, spicca “Ibiza 2023,” dove sembra abbia trascorso del tempo con l’ex di Sophie Codegoni.

Verità Esposte e Cuori Infranti

La recente puntata di Verissimo ha visto Sophie Codegoni come protagonista, durante la quale ha condiviso i dettagli dell’incontro con Luzma, l’ex di Basciano. Dopo aver visto delle foto compromettenti, Sophie ha confrontato il suo fidanzato, ricevendo risposte evasive e poco convincenti. Tuttavia, la verità è emersa quando ha ricevuto messaggi direttamente da Luzma, che ha fornito prove tangibili del tradimento, tra cui foto e video. Questa rivelazione ha lasciato Sophie ferita e incredula.