Quante puntate ha la fiction di Rai 1 su Guglielmo Marconi? Scopri il numero di episodi

Su Rai 1 arriva la nuova fiction “Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo”: scopriamo quando inizia, trama, cast e streaming delle puntate.





Quando inizia Marconi su Rai 1

La Rai sta per arricchire il suo calendario di fiction con una nuova produzione che celebra un altro illustre personaggio italiano, fondamentale per il progresso del nostro paese. In occasione del 150º anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, avvenuta il 25 aprile 1874, la rete ammiraglia trasmetterà “Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo”, una serie che promette di emozionare il pubblico. Se vi state chiedendo quando inizierà la serie e qual è la data di uscita ufficiale, possiamo rivelarlo: “Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo” debutterà con due puntate lunedì 20 e martedì 21 maggio, in prima serata su Rai 1, attorno alle 21:30.

Trama fiction Marconi

Prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, e diretta dal regista Lucio Pellegrini, la miniserie esplora la vita e le straordinarie invenzioni di Guglielmo Marconi, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo delle telecomunicazioni. Marconi non solo ha scoperto la telegrafia senza fili e inventato la radio, ma ha anche vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 1909. La trama ci riporta al 1937, poco prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale, periodo cruciale in cui le sue scoperte ebbero un impatto decisivo.

La fiction si addentra nelle sfide personali e professionali di Marconi, esplorando non solo le sue invenzioni ma anche i rapporti con i contemporanei e le difficoltà incontrate nel corso della sua vita. Attraverso una ricostruzione storica accurata, lo spettatore potrà vivere l’atmosfera dell’epoca, apprezzando il genio e la determinazione di un uomo che ha cambiato il corso della storia.

Cast e personaggi

Il cast di “Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo” è di altissimo livello, con Stefano Accorsi che interpreta il ruolo del protagonista, Guglielmo Marconi. Accorsi, attore di grande talento e fama, è conosciuto per le sue interpretazioni in film e serie di successo. Al suo fianco, nel ruolo di un giovane Marconi, c’è Nicolas Maupas, celebre per le sue apparizioni in serie come “Mare Fuori”, “Odio il Natale”, “Noi siamo Leggenda” e “Un professore”. La combinazione di questi due attori promette di offrire una rappresentazione intensa e sfaccettata del personaggio di Marconi.

Quante puntate ha

La miniserie “Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo” si compone di due serate, quindi presumibilmente di quattro episodi totali. Le puntate andranno in onda il 20 e 21 maggio 2024. Questo progetto rappresenta l’ultimo grande sforzo di Rai Fiction per l’anno, preceduto da altre importanti produzioni come “Il Clandestino” con Edoardo Leo.

Streaming fiction Marconi

Essendo una produzione della Rai, “Marconi – L’Uomo che ha Connesso il Mondo” sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai. Questo permetterà agli spettatori di seguire la serie in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, rendendo la visione più comoda e accessibile. RaiPlay offrirà quindi la possibilità di vedere gli episodi gratuitamente, consentendo a un pubblico ancora più ampio di scoprire la storia di questo straordinario inventore italiano.

La fiction si presenta come un evento televisivo imperdibile, non solo per la qualità della produzione e del cast, ma anche per l’importanza storica e culturale della figura di Guglielmo Marconi. Una celebrazione della sua eredità e delle sue invenzioni che continuano a influenzare il mondo moderno.