Orario di “Da vicino nessuno è normale” su Rai 2: quando inizia e finisce il programma di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan debutta su Rai2 con “Da vicino nessuno è normale”, tre serate imperdibili a partire dal 20 maggio





Alessandro Cattelan tornerà in prima serata su Rai2 con il suo nuovo show “Da vicino nessuno è normale”, che andrà in onda il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20. Questo inedito people show si propone di esplorare le piccole e grandi manie umane in modo originale e divertente, promettendo di regalare al pubblico momenti di riflessione e risate.

“Da vicino nessuno è normale” rappresenta una nuova sfida per Cattelan, che ha voluto affrontare il progetto con entusiasmo, desideroso di offrire uno spettacolo diverso e innovativo. Parlando del suo precedente programma su Rai1, “Da grande”, Cattelan ha sottolineato come per molti sia stato considerato un passo falso nella sua carriera, ma lui non la vede così.

Per molti “Da grande” (show trasmesso da Rai1 nel settembre 2021, ndr) è stato una “macchia” nella mia carriera, ma io non la vedo così. È stato il mio esordio in Rai, davanti a un pubblico nuovo, che mi conosceva poco, e ho scelto di fare un programma in cui parlavo molto di me. Ed è una scelta che rifarei. Ovviamente, con “Da vicino nessuno è normale” spero che le cose vadano meglio.

Così Cattelan a DiPiùTv. Ma il futuro di Cattelan non sarà per forza in Rai come ammette il diretto interessato, salvo una chiamata per Sanremo ovviamente.

Mi sono arrivate diverse proposte e ora sto valutando quale sia la strada più giusta per me. Al momento posso solo dire che nella prossima stagione mi rivedrete in TV, ma non so ancora dove.

Lunedì 20 maggio, in occasione della prima puntata del nuovo show di Rai2, saranno presenti: The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Fedez ha dato forfait per “motivi di salute”.

Cattelan ha messo insieme un cast variegato e interessante per il suo show, puntando su ospiti di grande richiamo e personalità del mondo dello sport, della musica e della televisione. La presenza di The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani promette di rendere la prima puntata particolarmente emozionante e piena di sorprese. L’assenza di Fedez per motivi di salute è stata una delusione, ma lo show promette comunque di essere all’altezza delle aspettative.

Tanti i meccanismi e i mezzi che Alessandro userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domande della vita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti.

Ad accompagnare Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e quattro ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini. Questi collaboratori daranno un ulteriore tocco di vivacità e diversità allo show, rendendolo ancora più interessante e coinvolgente per il pubblico.

In sintesi, “Da vicino nessuno è normale” si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. Con il suo mix di comicità, riflessione e intrattenimento, il nuovo programma di Alessandro Cattelan su Rai2 promette di conquistare gli spettatori e di offrire loro serate indimenticabili. Non resta che sintonizzarsi su Rai2 per scoprire tutte le sorprese che Cattelan ha in serbo per noi.