Orario della miniserie su Guglielmo Marconi: quando inizia e finisce su Rai 1

Guglielmo Marconi, il leggendario inventore italiano, sarà il protagonista di una nuova fiction su Rai 1, prodotta da Rai Fiction per celebrare il 150º anniversario della sua nascita, avvenuta a Bologna il 25 aprile 1874. La serie promette di offrire uno spaccato della vita di Marconi, mettendo in luce le sue straordinarie scoperte nel campo delle comunicazioni.





La miniserie, ambientata nel 1937, periodo immediatamente precedente alla Seconda Guerra Mondiale, è caratterizzata da una rigorosa attenzione ai dettagli storici. Le riprese si sono svolte in luoghi emblematici dell’Emilia-Romagna e del Lazio, come Villa Griffone (casa natale di Marconi e sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi), Palazzo Venezia, Villa Torlonia e Villa Mondragone. Questi ambienti autentici offrono uno scenario perfetto per raccontare la vita e le opere dell’inventore.

La fiction è concepita come un omaggio alla figura di Guglielmo Marconi e alla sua rivoluzionaria invenzione del telegrafo senza fili, un’innovazione che ha trasformato le comunicazioni globali. Il contesto storico del 1937 aggiunge ulteriore fascino alla trama, portando gli spettatori a riflettere su un’epoca cruciale per lo sviluppo tecnologico.

A che ora parte e termina la fiction su Guglielmo Marconi su Rai 1

La fiction Guglielmo Marconi verrà trasmessa su Rai 1 con due puntate previste per lunedì 20 maggio e martedì 21 maggio 2024. Entrambi gli episodi seguiranno lo stesso orario di programmazione. La miniserie inizierà alle ore 21:45, subito dopo il programma Affari Tuoi, e si concluderà poco prima della mezzanotte.

Questa attesa miniserie celebra il genio di Guglielmo Marconi, inventore del telegrafo senza fili, con un ritratto dettagliato della sua vita e delle sue scoperte. La scelta di programmare le puntate in due serate consecutive permetterà agli spettatori di immergersi completamente nella storia di uno degli scienziati più influenti della storia.

Guglielmo Marconi: il protagonista della fiction Rai

Ad interpretare il ruolo di Guglielmo Marconi sarà l’acclamato Stefano Accorsi, un attore di grande talento e notorietà sia nel panorama cinematografico italiano che internazionale. Accorsi è riconosciuto per le sue eccezionali interpretazioni in una vasta gamma di ruoli, che gli hanno valso numerosi premi e riconoscimenti. La sua presenza nel cast aggiunge un notevole valore artistico al progetto, garantendo una rappresentazione intensa e coinvolgente del genio delle comunicazioni.

Stefano Accorsi, nato a Bologna nel 1971, ha costruito una carriera brillante e poliedrica. Il suo talento gli ha permesso di eccellere in ruoli drammatici, comici e romantici. Tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo quella in “L’ultimo bacio” (2001) e in “Radiofreccia”, per cui ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista. Accorsi ha anche partecipato a produzioni internazionali come “La dea fortuna” (2019) e “Romanzo criminale” (2005), dimostrando la sua versatilità e profondità attoriale.

La scelta di Stefano Accorsi per il ruolo di Guglielmo Marconi è un segnale della volontà di Rai Fiction di offrire una narrazione autentica e coinvolgente della vita dell’inventore. Gli spettatori possono aspettarsi una performance straordinaria da parte di questo attore amato e rispettato, capace di rendere giustizia alla complessità e alla rilevanza storica di Marconi.

In sintesi, la nuova fiction su Guglielmo Marconi non solo celebrerà un’icona della scienza italiana, ma offrirà anche un’esperienza visiva di alto livello, grazie alla maestria di Stefano Accorsi e alla cura dei dettagli storici e scenografici. Questa produzione rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la storia e la televisione di qualit