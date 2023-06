"Siamo tutti figli di Silvio?": Piero Pelù incendia i social con il suo commento sulla morte dell'Ex Premier - Controcopertina

L’addio al Cavaliere

Silvio Berlusconi, un nome che ha dominato la politica e i media italiani per decenni, ci ha lasciati nella mattinata del 12 giugno. La notizia della sua morte sta riscuotendo un’enorme attenzione, tanto nei media tradizionali quanto sui social.

L’Ultimo Sospiro di Berlusconi

Il Cavaliere ha esalato il suo ultimo respiro all’ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato negli ultimi tre giorni a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto a una leucemia mielomonocitica cronica e a problemi polmonari e cardiaci. Al suo capezzale si sono stretti familiari e affetti più cari, tra cui tutti i figli, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina.

Un Omaggio dalla Prima Donna alla Guida

La premier Giorgia Meloni ha reso omaggio a Berlusconi con un toccante tweet:

“Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia…”

Meloni ha sottolineato come con Berlusconi l’Italia abbia imparato a non porsi limiti e a lottare senza sosta, concludendo con un sentito “Addio Silvio”.

Ma Non Tutti sono d’Accordo: Piero Pelù tra le Voci Critiche

Piero Pelù Sfodera Ironia sul Passato di Berlusconi

Tra i commenti meno lusinghieri spicca quello dell’icona rock Piero Pelù. L’ex frontman dei Litfiba e ora artista solista non ha risparmiato frecciate al defunto politico. Nel suo post, Pelù ha condiviso una foto della mano destra di Berlusconi in un saluto, accostandola al G8 di Genova del 2001.

Rievocando il G8 di Genova

Durante il summit del G8 del 2001, con Berlusconi alla guida del Paese, si verificarono tragici eventi, tra cui l’uccisione del manifestante Carlo Giuliani e violenze ai danni di attivisti. Pelù ha voluto richiamare questi eventi scrivendo nel suo post: “Siamo tutti figli di Silvio”.

La Reazione dei Fan: tra Incomprensione e Critiche

La natura ironica del post di Pelù è stata evidente, ma molti dei suoi follower non l’hanno apprezzato. Alcuni commenti esprimono incomprensione per il messaggio e criticano la mancanza di empatia. Una utente ha scritto che avrebbe preferito un approccio più serio, specie in un momento di lutto.

In Sintesi

In un giorno di grande perdita per la politica italiana, le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi sono state miste. Mentre la premier Giorgia Meloni ha scelto parole di stima e rispetto, l’artista Piero Pelù ha optato per un approccio critico e ironico, rispecchiando l’eterogeneità di opinioni che il Cavaliere ha sempre suscitato in vita.