Soleil Sorge fidanzato Carlo Domingo, perché si sono lasciati?

Soleil Sorge e il fidanzato Carlo Domingo si sono lasciati. L’ex gieffina ha sempre cercato di tenere questa storia d’amore lontana dai riflettori, tanto che non ha mai postato foto di loro insieme sui social media. Soleil ha ammesso in un’intervista: “In un mondo in cui tutti sono interessati a creare storie d’amore, a me interessa metterle da parte e tenerle private come è giusto che sia”. Nonostante i paparazzi l’avessero intercettata più volte in compagnia di Carlo, Soleil aveva preferito tacere. L’ultima volta sono stati avvistati insieme a Venezia lo scorso maggio, quando Soleil si stava preparando a partire per l’Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, la loro storia è giunta al capolinea.

Soleil Sorge avrebbe lasciato Carlo Domingo qualche settimana fa, secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. La rottura sarebbe dovuta all’eccessiva gelosia di Soleil. Soleil non ha commentato la rottura, anche se le recenti foto postate su Instagram sembrano esserne la prova. Soleil è stata di recente in Egitto e in questa occasione Carlo, il ragazzo che ha frequentato per più di un anno, non compare in nessuno scatto. Proprio a Sharm el-Sheikh Soleil Sorge ha invece incontrato Delia Duran e Alex Belli, con cui aveva condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip lo scorso anno. Il selfie su Instagram ha però scatenato molte polemiche. Molti hanno accusato Soleil di essere incoerente, dal momento che in altre occasioni aveva dichiarato di non voler più avere a che fare con Belli e sua moglie.

C’è un flirt in corso con Gianluca Costantino?

In Egitto, Soleil Sorge ha trascorso del tempo anche con Gianluca Costantino. Il ragazzo, anche lui ex concorrente del Grande Fratello, non ha mai nascosto la sua attrazione per Soleil. Quando era uscito dalla casa, aveva più volte espresso l’intenzione di conoscerla meglio. Nelle foto postate in questi giorni su Instagram, i due appaiono molto vicini. Insieme al giovane, Soleil si è scambiata dolci sorrisi e non sono mancati i momenti di divertimento. Alcuni ipotizzano che tra i due possa essere sbocciato qualcosa. Nella casa del Grande Fratello Vip, i due si erano avvicinati ma non c’era nulla da fare. Soleil era innamorata di Alex Belli e non aveva dato alcuna possibilità a Gianluca. Ora, però, le cose potrebbero cambiare.

Chi è Carlo Domingo

Carlo Domingo è un imprenditore siciliano che lavora per l’agenzia di famiglia Domingo Communication. È figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo, che hanno aperto a Milano un’agenzia che si occupa di comunicazione nel settore della moda. Domingo si è sempre tenuto lontano dall’invadenza dei social media. Nel corso del Grande Fratello Vip, Soleil ha sempre evitato di nominare Carlo Domingo. L’ex gieffina ha raccontato che tra loro è nata una bella amicizia, che poi si è trasformata in amore: “Ci siamo avvicinati e ci siamo raccontati tutto”. In una puntata del Grande Fratello Vip, Soleil aveva detto di voler costruire qualcosa di importante con Carlo: “Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, non so se c’è ancora, ma so che voglio costruire qualcosa con lui. Per me l’amore è questo, oltre all’istinto e alle pulsioni fisiche”. Soleil Sorge aveva festeggiato il suo compleanno lo scorso 7 luglio e in quell’occasione tra gli invitati era comparso anche Carlo Domingo. Il ragazzo aveva cercato di non farsi vedere nei vari servizi fotografici e infatti nella foto di gruppo ha deciso di coprire il suo volto su Instagram con un’emoticon.