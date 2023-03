Chi è Natalia Paragoni fidanzato Andrea Zelletta? Età, biografia e figli

Natalia Paragoni è una modella nota per aver partecipato al dating show italiano Uomini e Donne dal 2010 al 2019 e per essersi successivamente fidanzata con Andrea Zelletta. Nel maggio 2020 è stata vittima di uno scherzo del programma televisivo Le Iene, che l’ha mostrata in preda a una crisi di gelosia proprio nei confronti del suo fidanzato. Entra due volte nella casa del Grande Fratello VIP 5 per salutare il suo fidanzato; attualmente è in attesa del loro primo figlio.

Chi è Natalia Paragoni?

Nome: Natalia Paragoni

Età: 25 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Sono nata il 24 dicembre 1997.

Luogo di nascita: Sondrio

Professione: Modella

Altezza: 170 cm

Peso: 62 kg

Se state cercando un modo per esprimere voi stessi, perché non provare a farvi un tatuaggio? I tatuaggi sono un ottimo modo per mostrare la propria personalità e possono essere molto belli. Io stessa ho tre tatuaggi: una farfalla sulla spalla, dei fiori sul petto e il muso di un cane sotto il braccio. Li adoro e mi fanno sempre i complimenti.

Profilo Instagram ufficiale: @natyparagoni

Biografia

La bellezza naturale e l’aspetto fresco di Natalia l’hanno aiutata a farsi strada nel mondo della moda, prima lavorando per i servizi fotografici e poi sfilando per diversi marchi a Milano.

Non è stata una decisione facile per Natalia lasciare la famiglia e trasferirsi nella capitale della moda, ma il desiderio di trovare un percorso professionale che la soddisfacesse e l’eccessiva chiusura mentale del Paese l’hanno convinta a fare il grande passo. A Milano partecipa ai casting di Uomini e Donne e si fa notare come corteggiatrice di Ivan Gonzalez, per poi rivolgere le sue attenzioni all’altro tronista e suo futuro fidanzato, Andrea Zelletta.

Se cercate qualcuno che possa davvero influenzare le persone, non cercate altro che Natalia Paragoni. Con oltre 800.000 follower sul suo account Instagram, sa come attirare l’attenzione delle persone e usarla a suo vantaggio. Se volete qualcuno che faccia davvero la differenza, lei è la persona giusta.

Lavoro e carriera

Natalia Paragoni ha lavorato come modella e come ombrellina nelle gare di Moto GP e infatti tra i suoi follower troviamo il pilota Jorge Lorenzo. Prima di trasferirsi a Milano, aveva studiato e praticato la professione di estetista, che oggi le è tornata utile perché nel suo canale Instagram ha iniziato a realizzare tutorial di trucco per i suoi follower. La popolarità ottenuta grazie al programma Uomini e Donne l’ha portata ad avere quasi 700 mila follower, così da potersi lanciare a pieno titolo nella carriera di influencer.

I video tutorial di trucco che Natalia realizza sono di grande qualità perché è esperta nel campo della bellezza. Natalia Paragoni è ospite il 6 marzo con Andrea Zelletta a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Nel suo libro La Vita Secondo Naty, l’influencer e modella Natalia Paragoni racconta eventi personali che hanno segnato profondamente la sua vita, come i maltrattamenti da parte di un ex fidanzato geloso e un aborto spontaneo avuto in giovane età. Natalia apre il suo cuore e confessa le sue esperienze nella speranza di aiutare altri che potrebbero aver vissuto situazioni simili. Natalia è una delle possibili concorrenti dell’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip.

Dal 1° settembre 2021, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta parteciperanno al programma di Real Time condotto da Katia Follesa intitolato “D’amore e d’accordo VIP”. In questo programma le coppie vengono messe alla prova con domande che misurano la loro affinità amorosa.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia e Andrea sono una coppia felice che, dopo la scelta fatta a Uomini e Donne, sta costruendo il proprio futuro insieme. Infatti, i ragazzi sono andati a vivere insieme e progettano di avere una famiglia insieme in futuro. Natalia ha anche confessato che hanno un cane e vanno molto d’accordo con le rispettive famiglie. Questa è un’ottima scelta per loro e sembrano molto felici l’uno dell’altra!

Per quanto riguarda le loro ormai famose liti, i due ragazzi hanno qualche incomprensione ma i loro battibecchi non durano mai più di dieci minuti!

Andrea entra nella casa del Grande Fratello Vip 8 nel settembre 2020. La sua compagna, Natalia, lo sostiene attraverso i social media ma rimane sostanzialmente in disparte. Nella puntata del 19 ottobre, Natalia entra nella casa per salutare Andrea. L’incontro è emozionante, con Andrea che piange lacrime di gioia e Natalia che rimane composta.

Alice Fabbrica, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella puntata del 23 ottobre del GF VIP ha dichiarato che lei e Andrea Zelletta si frequentavano anche quando lui era fidanzato con Natalia. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Alice, Natalia ha risposto chiedendo ad Alice di verificare le affermazioni, dicendo che lei e Andrea intraprenderanno azioni legali se non saranno vere. Si vociferava anche che Natalia sarebbe stata una delle prossime concorrenti del GF VIP, ma Andrea ha prontamente smentito dalla Casa, affermando di non essere il tipo per questo tipo di programma e che i suoi impegni di lavoro fuori non glielo avrebbero permesso.

Natalia ha rivelato su Instagram che lei e Andrea si stanno muovendo per cercare una nuova casa. Natalia ha informato Andrea di questa ricerca con una telefonata fatta dalla casa e il ragazzo si è detto molto felice di seguire la sua compagna! Contrariamente alle voci, Natalia Paragoni non è incinta. Tuttavia, Andrea e Natalia hanno dichiarato:

Vogliamo diventare genitori da giovani e da quando Natalia mi ha regalato un cane per responsabilizzarmi, stiamo provando le tecniche genitoriali.

Dopo queste dichiarazioni, la coppia non ha fatto attendere i fan prima di dare la lieta notizia: nel gennaio del ’23, Andrea e Natalia hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

Uomini e Donne

Natalia Paragoni è scesa dalle scale di Uomini e Donne per corteggiare Ivan Gonzalez, ex single di Temptation Island che si era distinto per l’avvicinamento a Valeria Marini durante il programma. Successivamente, però, Andrea Zelletta (compagno di trono di Ivan Gonzalez) si interessa a Natalia e gli chiede di uscire: tra i due scatta un innegabile feeling e, nonostante Ivan porti Natalia alla villa per la scelta finale, lei decide di andarsene prima, confessando che quello che prova per Andrea non è paragonabile a quello che prova per Ivan.

Curiosità

Natalia Paragoni ha fatto scalpore alla Mostra del Cinema di Venezia del 2020 quando ha salutato dei fan che non esistevano.

Natalia è molto legata al suo cane Gigi e spesso posta foto di lei su Instagram.

Natalia è stata oggetto di polemiche per la mancanza di post per Andrea durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020.