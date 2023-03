Chi è Andrea Zelletta Fidanzata Natalia Paragoni? Età, figlio e Instagram

Andrea Zelletta è un modello, ex concorrente del Grande Fratello e finalista di Uomini e Donne. È originario di Taranto ed è fidanzato con Natalia Paragoni. Andrea e Natalia sono stati protagonisti di uno scherzo de “Le Iene”. Nel gennaio ’23 ha annunciato di aspettare un figlio dalla sua Natalia.

Chi è Andrea Zelletta?

Nome: Andrea Zelletta

Età: 29 anni

Data di nascita: 2 luglio 1993

Segno zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Taranto

Professione: Modella e influencer

Altezza: 178 cm

Peso: 70 kg

Andrea è un grande appassionato di tatuaggi. Il più romantico è quello dedicato alla sorella, tatuato sul polso. Ha molti altri tatuaggi, tra cui simboli, decorazioni e motivi Maori, che ricoprono le sue braccia.

Profilo Instagram: @iamandreazelletta

Biografia

Andrea Zelletta è un ragazzo originario di Taranto. È molto legato alla sorella Alessia Zelletta. La madre è una collaboratrice domestica. Andrea Zelletta non ha completato le scuole superiori perché inizialmente ha giocato nel settore giovanile del Lecce, poi è andato a giocare in una squadra dilettantistica di Noto. La sua consolidata carriera calcistica viene interrotta da un brutto infortunio.

Andrea è determinato e testardo, ed è pronto a lottare per raggiungere i suoi obiettivi sia nel lavoro che nell’amore. Vuole infatti una famiglia e rifugge la monotonia, preferendo sempre nuove sfide alla routine. È molto amico di Andrea Damante, con il quale secondo molti ha anche una certa somiglianza. Andrea ha confidato nella casa del Grande Fratello che il suo rammarico è quello di non essere ancora riuscito ad aiutare economicamente la sua famiglia tanto da far smettere di lavorare sua madre. Infatti, Andrea soffre del fatto che la donna debba alzarsi alle sei per andare a lavorare.

Instagram

Andrea Zelletta ha oltre mezzo milione di follower sul suo profilo Instagram. Pubblica spesso scatti di moda e foto con la sua fidanzata Natalia. In passato hanno realizzato insieme alcune campagne pubblicitarie.

Lavoro e carriera

Andrea Zelletta è un modello che ha lavorato come testimonial per molti marchi tra cui Armani, Dolce & Gabbana, Guess e Zuiki. Da anni calca le passerelle e gli shooting grazie alla sua bellezza e al suo sguardo magnetico. In passato ha praticato anche il calcio professionistico giocando in Serie D. Una volta trasferitosi a Milano, però, ha abbandonato la passione per il calcio anche a causa di alcuni infortuni che stavano mettendo a rischio la sua carriera, e si è dedicato alla palestra e al fitness in generale: al lavoro di modello, infatti, affianca quello di personal trainer. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Andrea ha raggiunto i 500 mila follower su Instagram, un numero che gli permette di lavorare a pieno ritmo anche come influencer sui social. In rete è spuntata anche la curiosità di un giovanissimo Andrea che sponsorizza i prodotti AVON: del resto, essendo un modello è possibile che anche il suo volto sia stato prestato a questa azienda.

Andrea è tornato a fare il DJ nell’estate del 2021 e ha lanciato il suo singolo intitolato “Lovin’ at the Speed of Light” cantato dall’ex allievo di Amici, Shady.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni partecipano al programma di Real Time “D’amore e d’accordo VIP” dal 1° settembre 2021. Il programma, condotto da Katia Follesa, mette alla prova le coppie con domande che misurano la loro affinità amorosa.

Assalto

Andrea Zelletta è stato vittima di due tentativi di aggressione in zona Stazione Centrale a Milano. Lo ha raccontato lui stesso attraverso le storie sul suo profilo Instagram, dove l’ex gieffino ha rivelato di aver subito un tentativo di borseggio in pieno giorno e di aver poi rischiato di essere aggredito da un uomo ubriaco in tarda serata. Andrea non ha risparmiato preoccupazioni per la fidanzata Natalia Paragoni.

Non consiglio assolutamente questa zona, che sta peggiorando. Ero preoccupato per Natalia quando ero nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello VIP 2020

Andrea Zelletta partecipa al Grande Fratello Vip per testare le sue capacità di tolleranza e resistenza. Ha anche dichiarato che gli piacerebbe vincere il programma. Infatti, si definisce un “titolare” e non una persona nata per stare in panchina.

Andrea si è classificato quinto nella finale del Grande Fratello, svoltasi il 26 febbraio 2021, dopo un lungo percorso nella casa del Grande Fratello.

Andrea ha dichiarato che tornerebbe nella casa del Grande Fratello se gli venisse chiesto di rientrare!

Natalia Paragoni

Andrea Zelletta è fidanzato e convive con Natalia Paragoni. Nella primavera del 2020, Andrea e la sua fidanzata Natalia sono stati oggetto di uno scherzo de “Le Iene” in cui lui ha finto di confessarle di averla tradita. La reazione di Natalia – caratterizzata da gelosia e impulsività – è diventata famosa.

Andrea Bocelli ha avuto in passato relazioni con Victoria Stella Doritou e Alice Fabbrica. La sua attuale fidanzata è il cantante Irama. Nel gennaio del ’23, Andrea e Natalia Paragoni hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Uomini e Donne

Andrea Zelletta è stato il tronista della stagione 2018 – 2019 di Uomini e Donne al posto di Andrea Cerioli, che a sorpresa ha scelto Arianna Cirrincione. L’esperienza di Andrea sul trono è stata particolarmente seguita e amata dal pubblico: tra le sue corteggiatrici si sono distinte soprattutto Natalia Paragoni(la sua scelta), Klaudia Poznaska (vera e propria beniamina del pubblico) e Muriel Bassi (ora fidanzata con Angela Nasti e l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, Fabrizio Baldassarre). Alla fine la scelta è caduta sulla bella Natalia e oggi i due formano una coppia affiatata, sono andati a vivere insieme e stanno progettando un futuro insieme.

Curiosità

Alessia, sorella di Andrea, è una forte credente nella sua fede.

Vorrei aiutare la mia famiglia dal punto di vista economico ed è uno dei miei obiettivi principali.

Andrea è un grande atleta e pratica diverse discipline.

È stato soprannominato “comodino” da Francesca Pepe per la sua riluttanza a esporsi nella casa del Grande Fratello Vip. Il secondo soprannome che gli è stato dato all’interno della casa è “croccante”.