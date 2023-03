Chi è Matilde Brandi? Età, biografia, figli e marito

Matilde Brandi, scopriamo chi è la showgirl e i dettagli della sua vita privata, tra i figli e il dramma che ha vissuto col marito.

Tra gli ospiti del salotto di Serena Bortone di giovedì 7 aprile c’è Matilde Brandi, nota attrice e conduttrice televisiva, celebre soprattutto per la sua esperienza come ballerina a Domenica In. Andiamo alla scoperta di qualcosa in più su di lei, ripercorrendo la sua carriera e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Matilde Brandi

Matilde Brandi nasce a Roma il 27 febbraio 1969. Si appassiona presto alla danza e si diploma al Balletto di Roma nel 1990, esordendo appena due anni dopo in televisione, dove diventa famosa nei panni di prima ballerina di Domenica In fino al 1995. La carriera di Matilde Brandi però è stata messa in standby quando nella vita della donna sono arrivate le due figlie Sofia e Aurora: Matilde ha quindi deciso di allontanarsi dai riflettori per concentrarsi sulla crescita delle sue due bambine. Da qualche anno, la donna ha fatto il suo ritorno sulle scene ed è anche molto attiva sul proprio profilo Instagram.

Dopo tanti anni di lontananza dalle scene, Matilde Brandi ha fatto il suo ritorno in televisione nel 2020, prendendo parte al Grande Fratello Vip, ma venendo eliminata dopo alcune settimane. Il ritorno alla vita dopo l’esperienza nel reality è stato drammatico per Matilde, che ha ricevuto un messaggio dal suo compagno in cui questo diceva di non amarla più e le comunicava l’intenzione di lasciarla. Matilde Brandi e Marco Costantini erano legati da tantissimo tempo e hanno avuto nel 2006 le due gemelle Aurora e Sofia. Scoprire la fine di una relazione così lunga attraverso un semplice messaggio sul telefono è stato un dramma per Matilde, che ha raccontato quanta sofferenza le abbia causato questa rottura e soprattutto quanto faccia male pensare che il padre dei suoi figli abbia un’altra relazione.