Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la verità secondo Orietta Berti

Smentite sulla crisi coniugale tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Negli ultimi tempi, si è parlato molto delle questioni private di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A mettere ordine nelle voci è intervenuta Orietta Berti, in seguito alle notizie allarmanti diffuse dal sito Dagospia sulla coppia.

Le voci sulla crisi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano smentito l’eventuale separazione, ma molti rimanevano scettici e pieni di dubbi. Tuttavia, la cantante ha cercato di fare chiarezza su questa vicenda.

Il commento di Giuseppe Candela

Già a fine aprile, il giornalista Giuseppe Candela aveva accennato alla situazione della coppia, prima dell’intervento di Orietta Berti. Il suo consiglio a Sonia era di seguire lo schema Totti/Blasi, in caso di necessità.

Orietta Berti parla della coppia

Orietta Berti, che ha lavorato con Sonia Bruganelli come opinionista nel GF Vip 7, ha parlato del suo rapporto con lei e di quello che ha osservato riguardo alla situazione coniugale tra Bruganelli e Bonolis.

Il legame tra Orietta e Sonia

Grazie al reality show, le due donne hanno scoperto di andare d’accordo nonostante i loro caratteri diversi. Orietta ha anche espresso il suo desiderio di ripetere l’esperienza se le fosse proposta nuovamente.

L’opinione di Orietta sulla presunta crisi

Interpellata dal giornalista di Nuovo, Orietta Berti ha fornito la sua opinione riguardo ai presunti problemi coniugali tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Secondo me non è vero che loro due sono in crisi“. La cantante non ha notato alcun segno di rottura tra marito e moglie, rafforzando l’idea che il matrimonio continuerà.

Orietta Berti e il GF Vip

Circa un mese fa, il sito DavideMaggio aveva rivelato che Orietta Berti avrebbe un contratto biennale per il GF Vip, con la possibilità di partecipare anche alla prossima edizione del programma di Alfonso Signorini.