Sonia Bruganelli, la malattia della figlia e la crisi con Paolo Bonolis

Il difficile percorso di maternità e il legame con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, venerdì sera ospite a ‘Belve’, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale come donna e madre. Ha raccontato della nascita della sua prima figlia, Silvia, avvenuta quando aveva 27 anni e di come sia stato il momento più difficile della sua vita.

La sfida di Silvia

Silvia è nata con un grave problema cardiaco che ha richiesto un immediato intervento chirurgico, purtroppo però ha causato danni motori. Bruganelli ha rivelato: “Mi sono svegliata una mattina in un ospedale e mi avevano portato via mia figlia appena nata perché doveva essere operata –“. L’operazione, sebbene complicata, ha avuto successo, ma ha lasciato Silvia con danni neurologici non cognitivi.

Oggi Silvia ha 18 anni e, sebbene stia migliorando, non è ancora autonoma. Sonia Bruganelli ha espresso il suo dolore nel vederla non totalmente indipendente.

La crisi familiare

La produttrice, compagna di Paolo Bonolis, ha ricordato quei terribili mesi in cui la loro famiglia ha attraversato una crisi profonda: “Quando è nata nostra figlia c’è stata una crisi vera, familiare. Ho dovuto affrontare io una crisi esistenziale importantissima.” Questo momento di rottura ha causato un allontanamento temporaneo da Paolo, ma alla fine il loro legame è diventato ancora più forte.

Superare gli attacchi di panico

Sonia Bruganelli ha condiviso di aver sofferto di attacchi di panico per aver rifiutato la maternità e non aver mai trovato pace. Tuttavia, un giorno, durante un periodo particolarmente difficile, suo figlio Davide le ha chiesto se stesse per morire, facendole capire che non poteva rinunciare al suo ruolo di madre.

Silvia: Una fonte di forza

Nonostante le difficoltà, Sonia Bruganelli ammette che Silvia è la sua fonte di forza e il motore di ogni sua giornata: “Silvia è l’unica che mi smuove tutto. Il momento più bello della giornata è quando la sera mi dice ‘mamma buonanotte’“.

Il segreto del legame tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Insieme da vent’anni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno superato numerose sfide e il loro legame è ora indissolubile. Sonia ha condiviso il segreto della loro relazione: “Quando si sta insieme a una persona da tanto tempo, ignorarsi può essere la chiave. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra dentro l’appartamento ogni tanto. Si hanno anche appartamenti separati“.