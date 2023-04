Dove abita Sonia Bruganelli con il marito? La casa è da sogno

La casa da sogno di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: dettagli e curiosità

Un’abitazione elegante e affascinante

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano. Sposati dal 2002, sono genitori di tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il conduttore ha anche altri due figli, Stefano e Martina, avuti dalla relazione con l’ex compagna Diane Zoeller.

Non solo conosciuti per la loro carriera televisiva, la coppia ha recentemente attirato l’attenzione dei fan per la loro splendida casa. Grazie ai loro profili social, abbiamo potuto dare uno sguardo all’interno della loro lussuosa dimora.

La location e l’organizzazione degli spazi

La villa di Sonia e Paolo si trova a Roma, lungo il Tevere Flaminio, ed è composta da numerose camere da letto. In un’intervista a Verissimo, Bonolis ha rivelato di aver acquistato un appartamento adiacente al loro, unendo poi i due spazi attraverso una porta. Questa soluzione permette loro di vivere in ambienti separati, ma condividere la quotidianità.

L’arredamento: moderno ed elegante

L’attenzione dei fan è stata catturata dal gusto impeccabile nell’arredamento della casa, con pezzi moderni ed eleganti che la impreziosiscono. Tra questi:

La grande scritta LOVE nel salone, con le lettere accavallate

nel salone, con le lettere accavallate Un tappeto zebrato che si abbina al parquet scuro

Un tavolo particolare con lastra di vetro appoggiata su due grandi lettere bianche, S e B

Un divano bianco classico affiancato da un divano in stile retrò

La libreria-studio e il bagno raffinato

La coppia ha condiviso anche immagini della loro libreria-studio, una stanza ricca di libri che rispecchia la personalità di entrambi. Infine, il bagno si distingue per la sua eleganza, con una doccia spaziosa e lussuosi comfort.

In conclusione, la casa di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha conquistato l’Italia grazie al loro gusto raffinato e mai banale, diventando un vero e proprio oggetto di curiosità per i fan e gli appassionati di design d’interni.