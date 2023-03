“Sono arrivata per comunicarti quest’informazione”. GF Vip 7, Antonella ritorna nella dimora e con Micol è disordine autentico

Antonella Fiordelisi ha fatto il suo attesissimo ritorno al GF Vip 7. La compagna di Edoardo Donnamaria è entrata nella casa di Cinecittà per avere un confronto con Micol Incorvaia. L’ex schermitrice campana voleva affrontare alcune questioni irrisolte con l’attuale compagna di Edoardo Tavassi. Entrando, Antonella si è subito rivolta a Micol: “Salve. Anche se cerchi di sembrare un santo, è ora di mostrare il tuo vero io”.

Poi ha dichiarato di essere al corrente della situazione e che anche Edoardo lo era. Ha sottolineato che la sua decisione di andarsene non era dovuta agli haters, ma piuttosto al fatto che i tifosi volevano che se ne andasse dopo averlo visto in difficoltà. Ha riconosciuto che la squadra è arrivata in finale grazie al sostegno dei tifosi e ha sottolineato che ha sempre giocato in modo indipendente. Ha concluso osservando che, una volta andato via, Edward ha preso il comando sostenuto dalla sorella, poiché ha sempre lottato per proteggerli.

Il ritorno di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7 era molto atteso.

Il pubblico del programma è rimasto sbalordito dalla mancanza di un ragionamento logico nella dichiarazione che è stata fatta. È stato fatto notare che lo speaker aveva detto: “E poi cosa gli tocca? Amici che parlano male della fidanzata. Non invidia, ma gelosia. La tua relazione con il mio Edward non ha funzionato perché lui non si è preso abbastanza cura di te. Forse non ti piaceva questo aspetto di me. Come ha detto Tavassi, il mio Edward ora ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda. Ciao Panda!”.

Qualcun altro ha posto la domanda: “Sei fuori di testa, Tontonella?”, alla quale Micol Incorvaia ha risposto dopo essere rimasta senza parole per il discorso di Fiordelisi. Ha dichiarato: “Non riesco a esprimere l’imbarazzo che provo. È una situazione inaccettabile che deve essere stata ribadita a voi stessi più volte. Mi scuso se Edoardo ha effettivamente compiuto questa azione”.

Micol afferma infine che il livello del discorso si è drasticamente abbassato ed è chiaro che l’opinione di Edward sull’individuo non è positiva. È incomprensibile comprendere le argomentazioni che sono state presentate ed è un peccato che Edward debba sopportare un simile comportamento.