"Sono bisessuale, dovete saperlo": il cantante, papà di due figli, si apre dopo anni - Controcopertina

Lo shock è stato palpabile quando il cantante ha fatto coming out come bisessuale. Questa rivelazione è arrivata in seguito a una violenta polemica sui social e a accuse di omofobia. Tutto è iniziato quando l’artista drag Layla Zee Susan, conosciuta come Sam Sheperd, ha preso di mira il cantante dopo un commento su Instagram che è stato considerato poco simpatico. Il cantante aveva scritto: “Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno/stella/seme/indaco/umano. Per favore, rispettate i miei desideri”.

La polemica e il coming out

Questo è stato sufficiente per scatenare una replica da parte di Sheperd, che ha evidenziato l’inadeguatezza del post e la possibilità di essere frainteso e offensivo per chi si identifica in un genere diverso. Il cantante ha risposto: “Era una cosa innocua, stavo semplicemente dicendo che sono un alieno. Non stavo offendendo nessuno, a meno che tu non sia un alieno. Non ho detto niente sulla comunità LGBTQ+”. Ma poi è arrivata la sorpresa.

La verità rivelata: bisessualità e rispetto per tutti

Quel cantante è Lee Ryan dei Blue. Finalmente ha svelato la sua verità, anche se nel corso degli anni aveva già ammesso, durante il Celebrity Big Brother, di aver avuto avventure con altri ragazzi. Tra questi c’era anche Duncan James, un altro membro della band che aveva fatto coming out nel 2014. Pare inoltre che sia successo qualcosa anche con Nathan Henry di Geordie Shore. Lee Ryan ha voluto sottolineare: “Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay. Non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo”.

Chi è Lee Ryan dei Blue

Lee Ryan è nato a Chatham, nel Kent, Regno Unito, ed ha dovuto affrontare la dislessia durante la sua infanzia, un disturbo dell’apprendimento che ha superato nel corso del tempo. Prima di intraprendere la carriera musicale, Ryan ha lavorato come muratore ed è stato anche membro del cast della serie televisiva “Holby City”.

Nel 2001, Lee Ryan ha iniziato la sua carriera di cantante come membro dei Blue. Nel 2015, ha subito un’operazione alle corde vocali a causa di una cisti, che ha costretto i Blue a cancellare le date del loro nuovo tour europeo. Nel giugno del 2008, Ryan ha annunciato il suo fidanzamento con Samantha Miller, incontrata su Myspace. La coppia ha un figlio di nome Rain Ryan, nato il 30 novembre 2008. Inoltre, da un incontro occasionale in un locale notturno, Ryan ha avuto un’altra figlia di nome Bluebell, nata il 27 giugno 2008.

La decisione di Lee Ryan di fare coming out come bisessuale è stata un momento significativo nella sua vita. Ha scelto di essere autentico e di abbracciare la sua sessualità senza paura. La sua apertura e il suo rispetto per tutti sono da ammirare. Ogni passo verso una maggiore accettazione e comprensione delle diverse identità sessuali è un passo avanti verso una società più inclusiva e tollerante.