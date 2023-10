Sophie Codegoni annuncia la sua separazione da Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno da poco reso ufficiale la loro separazione, mettendo fine a settimane di speculazioni sulla salute della loro relazione. Sophie stessa ha confermato il triste epilogo del loro amore, che ha comportato non solo la fine della convivenza, ma anche la difficile sfida di crescere la loro figlia, nata solo cinque mesi fa.

Un Momento di Vulnerabilità in TV:

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, Sophie ha dimostrato tutta la sua commozione quando è emerso il tema dei tradimenti nella loro storia d’amore. Nonostante la difficoltà del momento, ha cercato di concentrarsi sul suo lavoro e sull’amore per la loro bambina, svelando che ci sono molti dettagli che il pubblico ancora non conosce riguardo alla loro separazione.

Un Appello per il Rispetto:

Dopo l’annuncio di Sophie, il manager di Alessandro Basciano, Benjy Costantino, ha invitato tutti a mostrare rispetto per la situazione delicata che la coppia sta vivendo. Ha sottolineato che il tempo rivelarà la verità sulla fine della loro storia e ha chiesto di evitare inutili polemiche su chi possa avere ragione o torto.

**Un Invito alla Maturità:** Anche il padre di Alessandro, Beppe Basciano, ha chiesto un atteggiamento maturo e rispettoso. Ha sottolineato che le controversie non sono utili in questa circostanza e ha espresso gratitudine per coloro che rispetteranno la privacy della coppia in questo momento difficile.

Sophie Codegoni, con le lacrime agli occhi, ha condiviso il suo stato d’animo dicendo: “È un momento brutto, bruttissimo, ma grazie al lavoro, al mio svago e alla mia bambina che mi fa stare bene… Si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita, ma nessuno dovrebbe mai toglierti quella magia che il lavoro può regalare.” Ha aggiunto: “Non posso dirlo apertamente, ma ci sono molte cose che ancora non sono state svelate, e non è affatto semplice, molte cose sono sconosciute.”

In questo difficile momento, la coppia chiede rispetto e comprensione mentre affronta le sfide della separazione.