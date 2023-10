Stefania Nobile ha avuto un marito, sapete chi è? Si chiama Davide Lacerenza

Davide Lacerenza: L’Ex Marito di Stefania Nobile

Davide Lacerenza è stato il marito di Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi. Ma chi è Davide Lacerenza? E qual è il motivo del suo arresto?

Il Passato di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Le televendite di Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile sono ben note, ma la loro carriera è stata segnata da numerose denunce per estorsione e truffa aggravata. Dopo essere state condannate a lunghe pene detentive, le due donne hanno abbandonato il mondo dello spettacolo per iniziare una nuova vita all’estero.

Wanna Marchi, durante la sua permanenza in carcere, ha scoperto una passione per la cucina e ha frequentato corsi culinari. Oggi è una food blogger apprezzata su Instagram. Mentre vive in Albania con sua figlia Stefania, il loro patrimonio è stato oggetto di molte speculazioni, nonostante abbiano smentito di possedere grandi ricchezze.

Chi è Davide Lacerenza?

Davide Lacerenza è un ristoratore nato a Milano nel 1965, noto per la sua relazione con Stefania Nobile. La sua biografia, intitolata “Vergine single e milionario,” rivela aspetti della sua vita professionale e personale. Lacerenza è soprannominato “il Re degli sciabolatori” per la sua abilità nell’aprire bottiglie di champagne in modo spettacolare.

La sua carriera ha conosciuto alti e bassi, con alcuni dei suoi locali a Milano coinvolti in inchieste e chiusure forzate, tra cui una per spaccio e assembramenti e un altro che è stato coinvolto in un incendio.

La Carriera di Esperto di Champagne

Davide Lacerenza ha sviluppato la sua competenza nel campo dello champagne degustando bottiglie lasciate dai clienti sui tavoli alla fine della serata. Questo allenamento gli ha permesso di riconoscere alla cieca tutti i tipi di champagne più importanti, comprese le annate.

Il Matrimonio con Stefania Nobile

Lacerenza è stato il marito di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Nonostante la loro separazione, i due hanno mantenuto un rapporto amichevole. Stefania è stata persino assunta in alcuni dei locali di Lacerenza.

In un’intervista, Lacerenza ha dichiarato: “Stefania per me è come una sorella…Per me ormai sono come una famiglia.”

L’Arresto di Davide Lacerenza

Davide Lacerenza è stato arrestato nel 2021 a causa di eccessi avvenuti nella sede delle scuole medie di Locarno. Il suo profilo Instagram è privato, ma esistono diverse pagine fan a lui dedicate su questo social network.