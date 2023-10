Federico Fashion Style ha un ex moglie, un compagno e una figlia

Federico Fashion Style: Il Coming Out e la Reazione dell’Ex Moglie

L’Annuncio Che Ha Scosso il Web

Federico Fashion Style ha attraversato un periodo tumultuoso l’anno scorso, con la separazione dalla sua ex compagna Letizia. Questa separazione ha rivelato una verità importante: il noto parrucchiere è gay. Sebbene non fossero mai stati legalmente sposati, la loro relazione durava dai tempi del liceo. Federico ha finalmente rivelato al pubblico ciò che la sua ex compagna sapeva già da anni.

Letizia Porcu: La Reazione

Dopo il coming out pubblico di Federico Fashion Style, Letizia Porcu ha risposto sui social in modo molto personale. Sebbene la coppia si fosse separata nell’ottobre 2022, Lauri ha dichiarato che Letizia sapeva tutto già da tre anni e aveva accettato la situazione. Nonostante la separazione, sembra che abbiano mantenuto un rapporto amichevole, intrattenendo relazioni con altre persone.

Una Serata Scandalosa a Roma

Tuttavia, secondo una fonte anonima che ha contattato i giornalisti di Today, la sera del 22 gennaio, Letizia Porcu si trovava in un ristorante di Roma in compagnia del suo nuovo compagno. La fonte ha rivelato che l’ex di Federico Fashion Style ha condiviso una dichiarazione tagliente sulla situazione. Alla sua tavola c’erano anche Maria Monsè e Maria Tona, due volti noti della televisione italiana. La fonte ha riferito che l’ex dama del parterre ha espresso il suo sostegno a Letizia e ha commentato la situazione con un “Stendiamo un velo pietoso su questo argomento.”

L’Amore Dopo la Separazione

Dopo il coming out di Federico Fashion Style, è sorta curiosità riguardo alla sua vita sentimentale attuale. Chi è il suo compagno dopo la separazione da Letizia? Non ci sono informazioni ufficiali su questo fronte, poiché Federico preferisce mantenere la sua vita privata riservata. Tuttavia, in passato, ha condiviso un video su Instagram in cui si trovava in vacanza con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, in Egitto. Nel video, le loro parole hanno fatto sospettare che ci fosse qualcosa di interessante tra loro, ma per ora, il parrucchiere dei Vip sembra intenzionato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita amorosa.