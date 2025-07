ULTIM’ORA – Dramma a Corfù: 17enne in vacanza precipita da un balcone

Un grave incidente ha sconvolto una vacanza a Corfù: un adolescente di 17 anni è precipitato dal balcone del secondo piano di una casa in affitto, dove stava soggiornando con un gruppo di amici coetanei. Il giovane, che ha riportato traumi multipli, è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche. I suoi genitori sono arrivati dall’Italia per stargli accanto durante queste ore drammatiche.





L’episodio è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nell’appartamento insieme agli otto compagni di scuola con cui aveva deciso di trascorrere una vacanza estiva sull’isola greca. Dopo una serata trascorsa in compagnia, il 17enne sarebbe caduto dal balcone, facendo un volo di circa sette metri. Gli amici, presenti al momento dell’incidente, sono stati i primi a soccorrerlo e hanno immediatamente chiamato i servizi di emergenza per richiedere l’intervento di un’ambulanza. Una volta trasportato in ospedale, è stata avvisata la famiglia del giovane, che si è precipitata a Corfù per raggiungerlo.

Le circostanze che hanno portato alla caduta sono ancora poco chiare. Le autorità locali stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare cosa sia realmente accaduto quella notte. Gli investigatori hanno già ascoltato le testimonianze dei compagni di scuola presenti nella casa al momento dell’incidente. Le versioni fornite dai ragazzi vengono attentamente analizzate e confrontate per verificare eventuali discrepanze o incongruenze nei racconti.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un tragico incidente o di un gesto imprudente legato a una bravata. Secondo quanto emerso finora, la serata si era svolta senza particolari problemi fino al momento della caduta. Tuttavia, non è ancora chiaro se il giovane sia caduto di faccia o di spalle, dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire meglio la dinamica dell’evento.

Il padre del ragazzo, intervistato da Il Gazzettino, ha dichiarato: “In questo momento sono più concentrato sulla sua salute”, aggiungendo che solo successivamente sarà possibile fare chiarezza su quanto accaduto. La madre del 17enne, presente in ospedale accanto al figlio, ha riferito che gli amici hanno parlato di una caduta accidentale, pur senza escludere la possibilità che l’incidente sia stato causato da un’imprudenza del ragazzo.

Intanto, le autorità greche stanno continuando a raccogliere elementi utili per fare luce sulla vicenda. La priorità rimane quella di accertare se vi siano stati comportamenti rischiosi o negligenti che possano aver contribuito all’incidente. La comunità locale e gli amici del giovane seguono con apprensione gli aggiornamenti sul suo stato di salute, mentre i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarlo.