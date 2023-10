Errore fatale: la farmacista Filomena muore sotto la propria auto

Un Giorno Diventato Tragico

Filomena La Montagna, una farmacista di 40 anni residente a Somma Vesuviana, aveva iniziato una giornata apparentemente normale il 10 ottobre. Si era preparata per andare al lavoro in farmacia e aveva parcheggiato la sua auto in via Strettola, a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Tuttavia, quel giorno avrebbe preso una svolta tragica che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Un Errore Fatale

Dopo essere scesa dall’auto, Filomena si è resa conto di aver dimenticato di tirare il freno a mano. In un istante di panico, ha cercato di bloccare l’auto con le sue mani. Ma la forza del veicolo era troppo grande, e la vettura ha iniziato a muoversi in discesa. Filomena ha tentato disperatamente di fermarla, ma i suoi sforzi sono stati vani.

Una Tragedia Inevitabile

L’auto senza conducente ha trascinato Filomena fino a schiacciarla contro un’altra auto parcheggiata lungo la discesa. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del 118, non c’è stato nulla da fare. La giovane farmacista è morta sul colpo, lasciando dietro di sé una famiglia devastata.

Il Dolore di Una Famiglia

Mena, come era conosciuta da amici e parenti, lascia il marito con cui aveva da poco iniziato una nuova vita da sposata e una bambina di soli 2 anni e mezzo. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è unita nel cordoglio per questa perdita prematura.

Le Indagini in Corso

Le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente e hanno avviato un’indagine per stabilire se ci sia stato un malfunzionamento del freno a mano dell’auto. Il veicolo di Filomena dovrebbe essere dotato di un sistema di blocco automatico del freno di stazionamento dopo lo spegnimento del motore, ma al momento rimangono delle incertezze che solo un’indagine completa potrà chiarire.