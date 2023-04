“Stupefacente”. Annuncio sensazionale per Ilary Blasi: si è verificato durante il debutto esplosivo dell’Isola dei Famosi!

Dopo l’epica finale del Grande Fratello Vip, che ha visto la modella triestina Nikita Pelizon aggiudicarsi il premio, lunedì 17 aprile è iniziata l’Isola dei Famosi 2023! Ilary Blasi è tornata con un nuovo look, accompagnata dall’unica Vladimir Luxuria e dal nuovo arrivato Enrico Papi. E naturalmente, il sempre fedele Alvin è ancora sul posto, in collegamento dall’Honduras!

“È passato un anno intero dall’ultima volta che ci siamo visti e ho detto “Tutto può cambiare”, e cavolo se è cambiato!”. Ha scherzato la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023. “Nicola Savino, che era sempre al mio fianco, non c’è più – e sono sicura che potete immaginare il perché!”. La conduttrice ha aggiunto, ridendo, che il pubblico ha pensato al suo ex marito Francesco Totti.

La prima dell’Isola dei Famosi 2023 è stata un successo di pubblico, stando agli ascolti!

C’è grande fermento per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2023! Marco Predolin, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Clery, Paolo Noise e Marco Mazzoli, Helena Prestes sono sbarcati in Honduras. Per non parlare di Pamela Camassa, Christopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Senza dimenticare i naufraghi Claudia Motta, Cristina Scuccia (l’ex Suor Cristina!), Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse!). Sarà una corsa sfrenata!

La squadra di Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi 2023 ha davvero sbancato: 2,9 milioni di telespettatori sintonizzati e il 23,3% del pubblico televisivo! Nel frattempo, Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano ha ottenuto 3,2 milioni di telespettatori, ma non è nulla rispetto allo share di Mediaset – 16,6% – che probabilmente ha a che fare con il fatto che è stato trasmesso fino a tarda notte!

AGB Italia, per conto di Auditel, si è spinta all’estremo e ha installato in alcune case italiane un dispositivo collegato a ogni televisore e alla linea telefonica. Questo dispositivo registra su quale canale è sintonizzato il televisore e ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza con uno speciale telecomando. Così, non solo il contatore sa quale programma si sta guardando, ma sa anche chi lo sta guardando! Un vero e proprio Grande Fratello che vi tiene d’occhio!