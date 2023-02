Tapiro ad Amadeus per il caso Blanco, Striscia la Notizia: avverte «Tutto organizzato? La scenografia sembrava preparata apposta»

I dubbi di Striscia la Notizia.

Gli spettatori, i curiosi e il web sono rimasti entusiasti della performance di Blanco, ma la polemica continua. Striscia la Notizia sospetta che il gesto sia stato una messinscena, organizzata in anticipo. Valerio Staffelli si è recato dal direttore artistico di Sanremo per presentare il Tapiro D’oro. Staffelli ha messo Amadeus al corrente dei sospetti, facendo notare che le rose non c’erano prima dell’esibizione di Blanco. Il conduttore si è dimostrato comprensivo e Blanco si è scusato, scrivendo anche una lettera di scuse.

Gli ho detto che non c’era bisogno di farlo. Se ci fosse stato un problema tecnico, avrei capito. Ama voleva che le rose fossero messe lì”, ha dichiarato. Ma Staffelli non si è fatto intimorire da nessuno e ha continuato a informare il direttore artistico delle preoccupazioni del pubblico per la scena “inaspettata”. L’inviato di Striscia ha notato un dettaglio. Nel video della canzone L’isola delle rose, Blanco prendeva a calci delle rose. Per questo motivo, alcuni ritengono che tutto sia stato pianificato.

La verità poco convincente di Ama

Amadeus è fermamente convinto della sua storia: “Assolutamente no! Ha dovuto tirare un calcio alle rose alla fine della sua esibizione, e c’era un motivo legato al testo e alla sua interpretazione. Non posso spiegare perché. Il testo ovviamente suggerisce un gesto passionale. Quando l’ho visto sullo schermo, ho capito che era diventato qualcos’altro, più di quello che pensava di fare. Era veramente arrabbiato, il suo temperamento era esploso. Proprio come il caso di Bugo e Morgan non era inventato, nemmeno questo lo era. Forse ho sempre un’espressione timida. No, non ne avevo idea”.

Staffelli chiede con fervore: “Il set era chiaramente pronto per questo, come è possibile?”. Amadeus insiste che non c’era nulla di premeditato, ma fornisce un dettaglio in più che continua a far discutere. “Doveva fare una mossa del genere alla fine, ma solo alla fine. Allora probabilmente avrebbe spiegato la sua azione. Ma non c’era nulla di preordinato. Come ha detto il sindaco, non c’è mai stato tutto questo fermento sui fiori a Sanremo. Lo conosco bene, compie 20 anni tra due giorni, è un giovane di talento e ha capito subito che non avrebbe dovuto farlo. Di certo non si ripeterà”.