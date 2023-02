Fedez, a Sanremo il gesto per Gianluca Vialli: pubblico ammutolito

A Sanremo 2023, Fedez ha reso omaggio a Vialli con una performance elettrizzante. In diretta dalla nave Costa Smeralda, il rapper e marito di Chiara Ferragni, co-conduttrice della 73esima edizione del festival della canzone italiana, ha cantato il suo brano Problemi con tutti (Judas). Il suo freestyle è stato una dichiarazione potente che non ha fatto prigionieri, attaccando con forza tutti.

Purtroppo l’aborto è un diritto, ma non sono stato io a fare questa dichiarazione, bensì il ministro della Famiglia Eugenia Roccella. Non mi piace affatto dire sciocchezze e sprecare il denaro dei contribuenti; anzi, sono un esperto nell’individuare le falsità. Vorrei quindi cogliere l’occasione per dare atto all’associazione dei consumatori, il Codacons, del duro lavoro svolto per rendere giustizia a chi ha subito un torto nel corso degli anni.

Fedez si è subito riappropriato delle sue parole appena conclusa la sua esibizione, scusandosi per il suo testo controverso che non era stato preventivamente rivisto dallo staff Rai. Le sue parole erano rivolte alla deputata Maddalena Morgante, che aveva espresso la sua disapprovazione per la partecipazione di Rosa Chemical al Festival. Il rapper ha continuato dicendo: “Se Rosa Chemical va a Sanremo, scoppia una lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler”, mostrando una foto del viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami. È chiaro che Fedez sta sostenendo con forza il motivo per cui i Rosa Chemical non dovrebbero partecipare al Festival.

Non facciamone un dramma: Ho avuto un cancro e, da vero duro, sono andato in televisione a versare qualche lacrima. Se penso alle persone che mi hanno dato forza, mi viene in mente il compianto Gianluca Vialli, a cui rendo omaggio sul palco”. Questo il sentimento del cantante, che ha voluto onorare l’ex calciatore, allenatore e braccio destro di Roberto Mancini, purtroppo scomparso per un tumore un mese fa.

Fedez ha ricordato l’amato amico Gianluca Vialli a Sanremo 2023 con l’ultima strofa del suo freestyle cantata dalla nave Costa Smeralda. I due si erano avvicinati nel corso degli anni, soprattutto dopo che a Vialli era stato diagnosticato un tumore al pancreas e si era sottoposto a una difficile operazione. Purtroppo Vialli si è spento il 6 gennaio 2023 dopo aver combattuto coraggiosamente contro la malattia. Ricordiamolo e onoriamo la sua eredità.