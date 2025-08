“Ho fatto fatica anche a parlare”: il difficile momento di Benedetta Rossi dopo un intervento delicato

La nota food blogger Benedetta Rossi, molto amata dal pubblico italiano, ha condiviso sui social un aggiornamento riguardante la sua salute. Attraverso un post su Instagram, ha informato i suoi fan di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo alla tiroide. L’operazione, che ha interessato anche le corde vocali, si è conclusa positivamente, senza complicazioni. Tuttavia, la Rossi dovrà ora affrontare un periodo di riposo per recuperare le energie e ritrovare pienamente la sua voce.





Nel selfie pubblicato dal letto d’ospedale, Benedetta Rossi appare sorridente, nonostante il grosso cerotto visibile sul collo. Accompagnando l’immagine con un lungo messaggio, ha spiegato la natura dell’intervento e il percorso che l’ha portata a questa decisione. “Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare”, ha scritto la food creator. Ha poi aggiunto che l’operazione è stata eseguita con successo e senza complicazioni, ringraziando il personale medico e ospedaliero per la professionalità dimostrata.

La Rossi ha inoltre raccontato che l’intervento ha avuto ripercussioni temporanee sulla sua capacità di parlare, dato che le corde vocali sono state coinvolte. “In questi giorni facevo fatica a parlare”, ha spiegato nel post, rassicurando però i suoi fan sul fatto che la voce sta gradualmente tornando. Ora dovrà tenere il cerotto per un po’ di tempo e concentrarsi sul riposo. “Adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un po’, riposare e recuperare le energie”, ha scritto.

Nonostante l’esperienza difficile, Benedetta Rossi si è mostrata positiva e sorridente, circondata dall’affetto della sua famiglia. Nel suo messaggio, ha colto l’occasione per sensibilizzare i suoi follower sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici regolari. “Invito tutti alla prevenzione”, ha dichiarato.

Questo non è il primo episodio in cui la food blogger ha condiviso con i suoi fan momenti delicati legati alla salute. Tre anni fa, infatti, Benedetta Rossi aveva affrontato un intervento alla schiena, senza entrare nei dettagli del problema. Anche in quell’occasione aveva informato i suoi follower tramite Instagram, mostrando il suo percorso di recupero. “Ci vorrà tempo per tornare alla solita vita”, aveva scritto all’epoca. Nonostante le difficoltà, era tornata in poco tempo a dedicarsi alla cucina e ai suoi amatissimi video.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente intensi per la Rossi. Oltre alle sfide legate alla salute, nel 2023 ha affrontato la perdita di due figure importanti della sua vita: la nonna e la zia. Nonostante questi eventi difficili, Benedetta Rossi non ha mai perso il sorriso e continua a mostrarsi positiva e determinata davanti ai suoi fan.

L’episodio recente sottolinea ancora una volta la forza e il carattere della food blogger, che riesce a mantenere un rapporto autentico con il pubblico anche nei momenti più complessi della sua vita. Con oltre 5 milioni di follower su Instagram, Benedetta Rossi rappresenta una figura di riferimento nel panorama digitale italiano, non solo per le sue ricette ma anche per la sua capacità di condividere con sincerità le proprie esperienze personali.