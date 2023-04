“Tavassi, la vittoria è nelle tue mani”. GF Vip, all’esterno già lo proclamano: sono stati loro a esclamarlo

Edoardo Tavassi, la notizia si propaga rapidamente tra i fan. Mancano poche ore alla conclusione del GF Vip 7, e l’ansia è palpabile sia all’interno che all’esterno della casa di Cinecittà. I fan sono in subbuglio.

Grida al GF Vip 7 per Edoardo Tavassi. La sorpresa arriva poco prima della finale ed è rivolta proprio a lui: “Dunque, Carmen, eccoci. Abbiamo il megafono, c’è la casa… Devi gridare: ‘Tavassi, sono Carmen con tua sorella. Ti vogliamo un mondo di bene’. Ok? Va bene”. La voce appartiene a Guendalina Tavassi, che ha deciso di recarsi fuori dalla casa insieme a Carmen Di Pietro.

Grida al GF Vip 7 per Edoardo Tavassi: accade poche ore prima della finale

La solida amicizia tra le due prosegue anche dopo l’Isola dei Famosi e le porta a sostenere con forza il concorrente. Carmen inizia con la frase: “Edo, sii gentile, sono Carmen, ti voglio bene […] Edoardo, sii gentile, devi vincere perché se perdi poi si perde… La situazione! Si capisce, vero? Si capisce?”. In seguito, Guendalina afferra il megafono per ricordare al fratello tutto l’affetto e la stima che nutre per lui.

Parlando di Edoardo Tavassi, a sussurrare la sua possibile vittoria non sono solo i fan più devoti ma anche Fabrizio Corona, che ha recentemente espresso la sua opinione. Questa è la sua visione di Edoardo come probabile vincitore del GF Vip 7: “Come vi ho promesso ieri, ecco qui in anteprima il vincitore del Grande Fratello 2023: il vincitore è Edoardo Tavassi. C’è un motivo, non è che ci sia un complotto. È perché conosce il meccanismo dei social media. Vincerà Edoardo Tavassi”.

Secondo i bookmaker, le potenziali finaliste sono Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. Mentre la posizione di Edoardo Tavassi sembra rimanere invariata. Lo avrebbe rivelato parlando con la concorrente, cioè Oriana: “Fidati di me, è difficile che mi sbaglio. Io vedo te al 100%. Il mio obiettivo era quello di arrivare alla finale. È un momento magico, però io sono contento anche così. Ovviamente mi piacerebbe vincere, ma sto con i piedi per terra. So che non succederà. Sono molto razionale. In finale tutti sono uguali tranne chi vince…io volevo vivere la finale da finalista”.