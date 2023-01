Televoto Grande Fratello Vip, le percentuali aggiornate ad oggi 11 gennaio 2023

In vista della prossima puntata del GF VIP di lunedì 16 gennaio, sono state rese note le percentuali di voto per le tre nominate, Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia. Diamo uno sguardo alle attuali tendenze del web tra gli appassionati di reality sui due principali siti di riferimento.

Il sondaggio sul sito del Grande Fratello forumfree ha rivelato che Nikita Pelizon è attualmente la preferita dal pubblico, con il 47% dei voti. Dana Saber segue al secondo posto con il 26,50%, mentre Nicole Murgia è vicina al terzo posto con il 25,99%.

Nikita è in netto vantaggio nella gara del Reality House con il 46% dei voti. Dana è al secondo posto con il 29%, seguita da Nicole Murgia con il 25%.

Al momento, la Murgia è la più vulnerabile all’eliminazione, tuttavia la distanza tra lei e Dana è ancora piuttosto ridotta, rendendo la competizione più aperta che mai.

Dove guardare il Gf vip

I telespettatori possono seguire il programma in diretta su Canale 5 alle 21.45 e in streaming su Mediaset Play. Le telecamere del Gf Vip monitorano costantemente gli occupanti della Casa e le immagini in diretta sono disponibili dalle 9:00 alle 18:00 su Mediaset Extra. Inoltre, La5 trasmetterà due strisce quotidiane alle 12:30 e alle 13:00 dal lunedì al venerdì, mentre Canale 5 e Italia 1 trasmetteranno strisce rispettivamente alle 16:40 e alle 13:00, dal lunedì al venerdì.

Televote

Scarica l’applicazione gratuita Mediaset Play sul tuo smartphone o tablet e registrati per accedere alla sezione Grande Fratello Vip. Il pulsante Vota si attiverà ogni volta che Alfonso Signorini avvierà una sessione di televoto.

I singoli potranno esprimere il proprio voto per il Vip preferito registrandosi al sito grandefratellovip.mediaset.it e navigando nella sezione Televoto del sito ufficiale, gratuitamente.

Inviare un SMS al 477.000.2 con il NOME del concorrente desiderato. Il costo di ogni SMS è di 0,1613€, IVA inclusa, a seconda del gestore del servizio.

Collegando il televisore o il decoder a Internet, è possibile accedere facilmente all’App MediasetPlay di Canale 5. Per votare il concorrente preferito, è sufficiente premere il tasto “freccia su” del telecomando. Questo servizio è disponibile gratuitamente.