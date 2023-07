"Temptation Island": rivelazioni inedite dal villaggio tra single e fidanzati - Controcopertina

Il popolare reality show “Temptation Island”, trasmesso da Canale 5, continua a stupire e a fare record di ascolti. Filippo Bisciglia, il conduttore, festeggia il successo del programma sui social, ringraziando i milioni di spettatori che lo seguono.

Ascesa e trionfo di “Temptation Island”

L’ultima puntata di “Temptation Island” è stata seguita da ben 3.476.000 telespettatori, raggiungendo un share del 26.3%. Un grande trionfo per il reality show che ha visto l’entusiasmo di Bisciglia riversarsi su Instagram: “Infinitamente Grazieeee… si sale, voi con Noi siete, noi con Voi siamo TEMPTATION ISLAND #primitweetmondo #comesempre #temptationisland”, ha scritto.

Il ritorno di “Temptation Island” accoglie con entusiasmo

La seconda puntata ha soddisfatto le aspettative degli spettatori: confronti, liti e video che hanno acceso le emozioni di fidanzati e fidanzate. Dopo un anno di pausa, “Temptation Island” è tornato più forte di prima, conquistando il pubblico sia a casa che sui social, dove l’hashtag #temptationisland è stato il più utilizzato durante la serata di lunedì 3 luglio.

Ilaria Gallozzi svela i retroscena di “Temptation Island” 2023

Tra le curiosità che avvolgono “Temptation Island”, spicca quella rivelata da Ilaria Gallozzi, ex tentatrice dell’edizione 2020. Condividendo alcuni dettagli su TikTok, Ilaria ha gettato luce sul dietro le quinte del reality.

La vita nel villaggio di “Temptation Island”

“I single vengono pagati giornalmente… Temptation Island è registrato, molte cose non le mandano in onda come le eliminazioni dei tentatori o delle tentatrici. Ogni due o tre giorni i fidanzati o le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due single, quelli con i quali non hanno interagito molto. Rimangono fino alla fine le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con un fidanzato. Un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro al giorno”, ha rivelato Ilaria Gallozzi.

Un’inedita “confessione choc” da “Temptation Island”

