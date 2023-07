"Ma che roba è?". Choc al matrimonio, perché gli sposi si sono presentati così. Tutti senza parole - Controcopertina

Arrivo degli sposi a bordo di una macchina di lusso, effetto sorpresa più che riuscito

Molti desiderano che il giorno del matrimonio rimanga impresso nella memoria come un ricordo indelebile di un momento unico. Ed è così che questa coppia di sposi ha deciso di fare un ingresso davvero speciale a bordo di un’auto originale. L’artista che ha curato la sua trasformazione ha reso l’auto unica nel suo genere. L’attenzione per i dettagli è evidente e non può passare inosservata.

Nel quartiere di Mergellina, a Napoli, la sfilata della Chrysler PT Cruiser ha attirato l’attenzione di molti. Si trattava di un’autentica auto-carrozza, impreziosita dalle abili modifiche apportate da un esperto artigiano. L’auto presentava intarsi decorativi in rilievo e accessori inaspettati. Ad esempio, una cabina rialzata che consentiva agli sposi di entrare e uscire comodamente in piedi, e porte-finestre con tende al posto dei vetri tradizionali. Ma le sorprese non finivano qui.

Alcuni utenti del gruppo Facebook “Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'” hanno commentato l’auto-carrozza. I pareri erano diversi: se alcune persone consideravano le luci al neon, il frigobar e la webcam dettagli superflui, inneggiando a un vero e proprio “trionfo del trash”, altri ammiravano comunque l’auto-carrozza per il suo effetto meraviglioso ed elegante.

Indipendentemente dai commenti altrui, la coppia di sposi è riuscita nel suo intento: rendere il giorno delle nozze indimenticabile. L’auto presentava un pavimento in vetro illuminato appositamente per creare un’atmosfera scenica unica. Inoltre, la presenza di una webcam consentiva di registrare e immortalare il giorno più bello della loro vita in un modo senza precedenti.