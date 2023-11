Tentato Femminicidio a San Giorgio di Legnano: Uomo Spara alla Compagna e Si Suicida - Controcopertina

Un tragico episodio di violenza di genere ha scosso San Giorgio di Legnano, in provincia di Milano, nel primo pomeriggio di oggi, 13 novembre. Una donna di 35 anni, originaria della Colombia, si trova ora in una lotta tra la vita e la morte dopo essere stata vittima di un tentato omicidio da parte del suo compagno, che successivamente si è suicidato.

Il Contesto dell’Atto Criminale

L’orribile incidente ha avuto luogo in un appartamento al terzo piano di un edificio, dove la vittima lavorava come badante per una coppia anziana, insieme al suo marito. Secondo quanto riportato, una violenta lite ha scatenato la tragedia. In preda alla furia, l’uomo avrebbe estratto una pistola e sparato all’addome della compagna. Subito dopo, si è barricato nell’appartamento di fronte, dove ha deciso di togliersi la vita.

La Pistola e il Cognato Guardia Giurata

Le prime indagini hanno rivelato che sia l’uomo che la donna erano ospiti della sorella della vittima, che risiedeva nell’appartamento dove il 42enne ha messo fine alla sua vita. La pistola utilizzata nell’atto criminale sarebbe stata di proprietà del cognato, il quale svolge la professione di guardia giurata.





La Dinamica dell’Aggressione

Per ragioni ancora sconosciute e sotto l’attenzione degli investigatori, l’uomo ha deciso di scassinare la cassaforte del cognato e prendere possesso della pistola. Successivamente, è tornato nell’abitazione dove la donna lavorava come badante, sparandole un unico colpo. Dopo il tragico evento, il 42enne è fuggito e si è barricato nel suo appartamento, mettendo fine alla sua vita.

L’intervento dei Soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori del servizio 118 sono intervenuti. Purtroppo, per l’uomo che ha sparato alla donna, non c’era più nulla da fare. La 35enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale più vicino, dove attualmente lotta per la sua vita in un letto d’ospedale. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine sul tentato omicidio-suicidio. Al momento, le motivazioni che hanno spinto il 42enne a compiere questo gesto insensato rimangono sconosciute.

Conclusioni

Questo drammatico episodio serve come ennesimo monito sulla necessità di affrontare con determinazione il problema della violenza di genere e rafforzare le misure di prevenzione e sostegno per le vittime. La vita di una donna è sospesa tra la speranza e la tragedia, mentre una comunità si interroga sulle cause che hanno portato a questa terribile catena di eventi.