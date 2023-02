Terra Amara, è morta Emel Atici chi è: l’attrice e la figlia vittime del terremoto in Turchia

È scomparsa Emel Atici, attrice della soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5 in Italia. La donna e sua figlia Püryan sono state riconosciute tra le oltre 40.000 vittime del terremoto in Turchia: i loro corpi sono stati ritrovati sotto le macerie della loro casa ad Adana, nel sud-est del Paese, una delle zone più devastate dal sisma.

Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua figlia Püryan. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle loro famiglie e ai loro cari in questo momento difficile.

Il terremoto che ha colpito la Turchia è una tragedia che finora ha provocato quarantamila vittime. Lunedì 13 febbraio 2023, una donna è stata estratta viva dopo ben 170 ore sotto le macerie. Tuttavia, oltre a questi “miracoli”, ci sono anche gli aggiornamenti più atroci e irreversibili. Un’attrice di Terra Amara è morta nel terremoto. Chi è e chi interpretava? Stiamo parlando di Emel Atici, l’attrice che ha dato vita a Sermin in Terra Amara.

Emel Atici, che interpretava Sermin in Terra Amara, è morta. La casa di produzione di Terra Amara esprime le proprie condoglianze all’attrice Emel Atici e a sua figlia Püryan Atici. Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia Püryan Atici, la preziosa attrice della nostra serie televisiva Çukurova, nel disastro del terremoto nel nostro Paese.

Chi è morto nel cast di Terra Amara durante il terremoto?

Permettetemi di chiarire. Abbiamo ricevuto molte richieste da parte di spettatori preoccupati che credono che Hilal Altınbilek, che interpreta Züleyha Altun Yaman, sia morta. Posso assicurarvi che è viva e vegeta.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie della serie Terra Amara, seguiteci sui social media o iscrivetevi alla nostra newsletter. Le mie più sentite condoglianze. Emel Atici era una persona straordinaria e mancherà a molti. Avrei voluto salvarla, ma purtroppo non ho potuto. Spero che riposi serenamente in cielo e che non abbia freddo sotto le macerie.

La puntata di Terra Amara di oggi è disponibile in streaming. Potete vedere la puntata di oggi di Terra Amara su Mediaset Infinity. Per accedervi, è necessario creare un account. Sono necessari solo i dati personali e altri dati essenziali, che si possono fornire anche attraverso un profilo social.