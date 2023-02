Fedez e Chiara Ferragni, fan preoccupati per il silenzio social: che cosa sta succedendo

Poiché i fan sono abituati ad avere aggiornamenti costanti sulla vita dei loro beniamini, bastano poche ore di silenzio per scatenare il panico e le congetture più disparate. È esattamente quello che è successo a Fedez, che non ha postato nulla dalla finale di Sanremo, fino a poco tempo fa.

Visto tutto quello che è successo nei giorni della kermesse, il popolo della rete temeva che in casa Ferragnez potessero esserci discussioni. Ma è lo stesso artista a fugare ogni dubbio pubblicando prima un post di congratulazioni a Marco Mengoni, vincitore del Festival, e poi una storia dedicata alla moglie, Chiara Ferragni.

Quale potrebbe essere il motivo della tensione tra Fedez e Chiara? Secondo alcuni potrebbe essere il bacio con Rosa Chemical, diventato virale e che avrebbe infastidito la Ferragni. Altri dicono che potrebbe essere perché durante il Festival si è parlato più del rapper che dell’imprenditrice digitale.

Naturalmente, queste sono solo supposizioni. Ma in questi minuti Fedez è tornato alla ribalta non solo con un post dedicato a Mengoni, ma con una dichiarazione per la moglie: “Sono orgoglioso di te, ti amo”. Con questo tweet scritto il 7 febbraio in occasione della prima serata del Festival, il rapper sta probabilmente rispondendo a chi dubitava della solidità del loro rapporto.