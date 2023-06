TheBorderline: Gli altri abbandonano di Matteo Di Pietro Dopo la Tragedia - Controcopertina

In un’ordinanza gelida e inconfutabile, che ha determinato gli arresti domiciliari di Matteo Di Pietro, la verità emerge implacabile: i suoi compagni di band, membri di TheBorderline, si sono allontanati dal loro fondatore. Il noto Youtuber, celebre per le sue audaci challenge online, si ritrova ora isolato, la sua immagine più legata al tragico incidente che ha causato la morte del piccolo Manuel, che alla sua brillante carriera.

La Caduta di un Leader

Una storia che ha inizio con un post su Instagram si trasforma in una triste realtà costellata da un incidente mortale. Secondo l’ordinanza emessa dal GIP Angela Gerardi, Di Pietro è indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni. Un quadro inquietante che riporta alla memoria un video passato dei TheBorderline, dal titolo “Come si comportano i ragazzini in macchina ieri e oggi”, che ora si tinge di un’ironia macabra e sconcertante.

Le Dettagliate Dinamiche dell’Incidente

L’ordinanza rivela dettagli cruciali dell’incidente: “Alcuni dei passeggeri presenti all’interno della Lamborghini avevano più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva rispetto al limite dei 50 chilometri orari“. Insieme a Di Pietro, c’erano altri due membri dei TheBorderline a bordo del veicolo, Vito “Er Motosega” Loiacono e Marco “Ciaffa” Ciaffaroni, oltre a Simone Dutto e Gaia Nota. Quest’ultima era salita sulla lussuosa Lamborghini Urus blu poco prima dell’incidente.

Nonostante le richieste di ridurre la velocità, il SUV procedeva a 124 chilometri orari in una zona con un limite di 30.

L’Isolamento di Di Pietro: Dalle Aule di Giustizia ai Social

L’isolamento di Di Pietro non si limita alla sfera legale, ma si estende anche al mondo dei social media. Loiacono, in un post su Instagram successivo all’incidente, ha affermato: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima“. Nessun cenno a Di Pietro, solo una conferma indiretta: “Guidava lui“.

Confronto con la Realtà

Ora Di Pietro deve affrontare non solo le ripercussioni legali di questo tragico evento, ma anche l’abbandono da parte dei suoi compagni di gruppo. Il riso e le gag si sono interrotte, lasciando il posto a un’impressionante dose di realtà. L’impatto di questi eventi pesa come un macigno sulla sua vita, cambiandola in modo irrevocabile.