TheBorderline, Vito Loiacono, riappare su Instagram un mese dopo il tragico incidente di Casal Palocco

Un ritorno sorprendente su Instagram dopo il luttuoso evento

Vito Loiacono, membro della band TheBorderline e noto anche come “Er motosega”, fa il suo ritorno su Instagram dopo il drammatico incidente di Casal Palocco, a Roma, che ha portato alla morte di Manuel, un bambino di soli 5 anni. Ai margini di un fiume, in compagnia della sua fidanzata, Loiacono appare sorridente, con il segno della vittoria sulle dita, mentre canta “Sorriso” di Calcutta, dedicando due parole d’amore alla ragazza.

Loiacono e la sua posizione sull’incidente

Loiacono è stato tra i primi a escludersi da ogni responsabilità nell’incidente che ha causato la morte del piccolo. “Il trauma che sto provando è indescrivibile”, ha scritto in un commento su Instagram, “voglio solo far sapere che non ero io alla guida e che il mio pensiero è vicinissimo alla famiglia della vittima”.

Il ricordo dell’ultimo video prima del tragico evento

Un ricordo ancora vivido è l’ultimo video dei TheBorderline a bordo della Lamborghini prima del tragico incidente sulle strade di Roma. La SUV guidata dai giovani artisti si è scontrata con una Smart FourFour, a bordo della quale si trovavano la piccola vittima, la sorellina di 3 anni e la madre di 29 anni.

Un TikTok poco prima del disastro

Menos de un’ora prima dell’incidente, Vito Loiacono pubblicava un video su TikTok dal titolo “Come si comportano i ragazzini di ora con una macchina di lusso”. In maniera scherzosa, vantava la Lamborghini noleggiata che sarebbe poi stata utilizzata per la challenge. “Questa macchina va più veloce di Saetta McQueen. Che cos’è? Una Lamboboborghini – esclamava – Mi sembra di cavalcare un drago. Daje, sono il protagonista di Fast and Furious 27”. Poi quella frase che sarebbe rimasta nell’aria: “Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la tua macchina costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon”.