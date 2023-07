La stupefacente metamorfosi da donna comune a Barbie vivente: il viaggio da un milione di euro di Nannette Hammond

Una madre di cinque figli alla costante ricerca del look da Barbie

Nannette Hammond, madre di cinque figli, ha investito oltre un milione di euro in interventi di chirurgia plastica per raggiungere il suo sogno: assomigliare a una vera Barbie. Il suo percorso estetico ha incluso tre operazioni al seno, un lifting mammario, filler labiali, botox, faccette dentali, trucco semipermanente, tinture per capelli, extension per unghie e numerose sedute di abbronzatura. Per completare il suo look, Nannette ha persino acquistato l’iconica auto rosa di Barbie.

Dal volante di Uber alla sala operatoria: l’incessante ricerca della perfezione di Nannette

Nannette, 42 anni, di Cincinnati, Ohio, non si vergogna di mostrare il suo aspetto unico. Condivide audaci scatti di se stessi su Instagram, tutti scattati dai suoi stessi figli. Lei e suo marito Dave sono genitori di Hannah, 16 anni, Giovanni, 15, Sophia, 12, Alex, 10 e Antonio, 5 anni. Quando non è impegnata nel suo lavoro di autista per Uber, Nannette dedica il suo tempo libero alla chirurgia estetica, in un costante tentativo di assomigliare alla sua adorata bambola, la leggendaria Barbie.