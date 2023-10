Ti dico chi sono i 6 figli di Al Bano: quattro con l’ex Romina Power e due con Loredana Lecciso

I Figli di Al Bano e Romina Power

Al Bano Carrisi, noto cantante italiano, è padre di sei figli. Il suo matrimonio durato tre decenni con Romina Power gli ha regalato quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Ylenia, la primogenita, è scomparsa misteriosamente nel 1993. Nonostante i numerosi appelli dei genitori, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Al Bano ha accettato l’idea della sua morte, mentre Romina continua a sperare che sia ancora viva.

Yari, il secondo figlio, ha 49 anni ed è fidanzato con una donna portoghese. Lavora come avvocato specializzato in diritti umani.

Cristel, la terza figlia, ha 37 anni ed è recentemente sposata. Vive in Croazia ed è madre di tre figli: Kay Turone, Cassia Ylenia e la piccola Rio Ines, nata a settembre.

Infine, Romina Jr., la più giovane, ha 35 anni e vive a Roma.

L’Amore tra Al Bano e Loredana Lecciso

Dopo il divorzio da Romina Power, Al Bano ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso. La loro relazione ventennale ha portato alla nascita di due figli: Yasmine e Al Bano Jr.

Yasmin, 22 anni, sta seguendo le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato con il suo primo singolo “Ego” e ha recitato nel film “La dama e l’ermellino”. È molto attiva sui social media, in particolare su TikTok.

Al Bano Jr., noto come Bido, ha 21 anni. Nonostante la somiglianza con il padre, Bido non sembra interessato al mondo dello spettacolo. Come ha dichiarato in un’intervista a Verissimo, preferisce studiare e cercare un percorso diverso e alternativo.

La famiglia di Al Bano, quindi, è un mix di personalità e talenti diversi, che riflettono le molteplici sfaccettature della vita del cantante pugliese.