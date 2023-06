Tiberio Timperi a Unomattina: Il messaggio senza freni - ''fate pace col cervello'' - Controcopertina

Manca davvero poco all’atteso debutto di Unomattina Estate su Rai1, e quest’anno la trasmissione presenterà tre nuovi conduttori, affiancando il carismatico Tiberio Timperi con Serena Autieri e Gigi Marzullo, ognuno con uno spazio dedicato. La prima ora, a partire dalle 9 circa, sarà guidata da Timperi e si concentrerà sull’attualità. Seguirà poi un secondo spazio condotto da Autieri e Marzullo, denominato “Unomattina Estate Show”, e infine, nell’ultima ora, Tiberio ritorna con “Unomattina Estate Cronache”, dedicato alle cronache estive. In un’intervista al settimanale Tele Sette, Timperi viene chiesto che tipo di estate ci aspetta, e sebbene ammetta di non possedere una sfera di cristallo, condivide un pensiero interessante:

“Fare pace con il cervello”: “Mi auguro un’estate in cui si possa fare pace con il cervello. Ho l’impressione che, in termini di suscettibilità, il periodo della pandemia abbia pesato non poco”.

Entusiasmo per il nuovo progetto: Durante l’intervista, il conduttore di Unomattina Estate, Tiberio Timperi, che potrebbe sostituire una collega in un noto programma di Rai1, spiega che affronta l’estate lavorativa con spirito di servizio e consapevolezza del privilegio che gli è stato concesso: “So che è un grande privilegio lavorare”. Tra le notizie che gli piacerebbe commentare in studio, c’è quella relativa alla situazione della raccolta rifiuti a Roma, auspicando che inizi a funzionare correttamente. Inoltre, spera che l’Emilia Romagna, colpita da una terribile alluvione nelle scorse settimane, possa ripartire al più presto. Tuttavia, c’è una cosa che rende felice Tiberio: riprendere la diretta quotidiana, un ritorno dopo l’esperienza di sei anni fa. “All’epoca andò bene, mi auguro sia lo stesso”, conclude con ottimismo.

“Simpatia e amicizia di lunga data”: Come già accennato, accanto a Tiberio Timperi a Unomattina Estate ci saranno Serena Autieri e Gigi Marzullo, anche se è improbabile che i tre conducano insieme. Riguardo ai suoi nuovi colleghi, il conduttore afferma: “Con Serena c’è un rapporto di simpatia e con Gigi siamo amici di lunga data”. Tiberio precisa che, sebbene lavoreranno nello stesso studio, sembrerà di avere due programmi distinti: quello condotto da lui e quello condotto da Serena Autieri e Gigi Marzullo. Nei suoi spazi, in particolare, si parlerà di attualità, territorio, consumi, risparmio, salute, benessere, cucina e nutrizione nella prima parte, mentre l’ultima parte sarà dedicata alle cronache estive, ai racconti di provincia, ai gialli del passato e alle inchieste recenti.

L’estate di Unomattina Estate si preannuncia ricca di emozioni, informazione e intrattenimento. Tiberio Timperi, insieme ai suoi nuovi colleghi Serena Autieri e Gigi Marzullo, è pronto a condurre spazi tematici coinvolgenti che coprono una vasta gamma di argomenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Non resta che sintonizzarsi e godersi questa avvincente edizione estiva di Unomattina.