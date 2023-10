Tiziano Ferro spezza il silenzio per amore dei suoi figli: ecco cosa ha da dire

Recentemente, il celebre cantante italiano Tiziano Ferro ha condiviso con il pubblico la notizia del suo divorzio dal marito Victor Allen. “Come sempre, sia nei momenti di gioia che di dolore, ho scelto di condividere con voi la mia storia. Da qualche tempo, sto affrontando una dolorosa separazione da Victor. Ho vissuto questo momento in silenzio, cercando di proteggere la riservatezza di tutti. Ora, abbiamo iniziato le procedure del divorzio”, ha dichiarato Ferro. La coppia aveva pronunciato il fatidico “sì” il 25 maggio 2019 a Los Angeles e il 14 luglio a Sabaudia. Nel 2022, hanno accolto nella loro famiglia due bambini adottivi, Margherita e Andres.

L’impatto della separazione sui fan

La notizia della separazione ha colto di sorpresa i fan di Tiziano Ferro. La crisi tra i due sembra essere iniziata diversi mesi fa e non è stata risolta. Questo ha portato alla decisione di Ferro e Allen di intraprendere percorsi separati. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’arrivo dei due bambini, Margherita e Andreas, invece di unire la coppia, ha ulteriormente complicato la situazione.

Tiziano Ferro: “Hanno paura che io diventi un criminale”

Ma come sta oggi Tiziano Ferro? Durante un’intervista con Radio 2 Happy Family, il programma radiofonico condotto da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia, il cantante ha affermato: “Sto bene, sto affrontando un divorzio che per questioni legali mi costringe a rimanere in California”. Successivamente, Ferro ha approfondito la questione: “Non posso lasciare lo Stato, hanno paura che io diventi un criminale internazionale, quindi devo rimanere qui”. Nonostante tutto, cerca di rassicurare i fan: “La prendo a ridere”.





In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ha spiegato: “Il fatto che non possa viaggiare con i miei figli non è dovuto alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare la California con loro. Avrei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”.

Una cosa è certa: l’amore di Ferro per i suoi figli rimane immutato. “Ho due bambini piccoli, durante la mia giornata tipo sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, sto imparando molte nuove canzoncine”, ha detto Tiziano Ferro durante l’intervista con Radio 2 Happy Family. “Con due bambini, quando arriva le sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già stanco”, ha concluso il cantante.