La scena che ha fatto gelare il pubblico del Grande Fratello: una padellata in faccia che lascia tutti increduli

La casa del Grande Fratello è di nuovo teatro di liti e controversie. Gli inquilini sono al limite della sopportazione, e ogni minima scintilla può scatenare una lite furiosa. Di recente, **Beatrice Luzzi** è stata coinvolta in un acceso scontro verbale con Rosy Chin e Fiordaliso, accusandole di sparlare alle spalle di Vittorio Menozzi. Queste accuse, naturalmente, hanno scatenato la reazione delle due donne, che hanno a loro volta accusato l’attrice di diffondere menzogne e creare discordia tra gli inquilini.

“Stai scherzando? Questa è una questione molto seria. Non può succedere. Questa situazione mi sta facendo infuriare. Quando sono arrivata in giardino, Vittorio, cosa ti ho detto?”, ha esclamato Beatrice Luzzi, ribadendo che Rosy e Fiordaliso parlano male di lui quando lui non è presente.

Parole forti di Fiordaliso su Grecia Colmenares

“Non sto scherzando. La cosa seria è che quando siete a tavola e lui non c’è, parlate di lui. Ma quando arriva, lo chiamate ‘amore’. Non alzare la voce. A tavola stavano dicendo le solite cose. Sempre Vittorio qua e là”, ha continuato Beatrice Luzzi, cercando di difendersi. Durante la discussione, anche Grecia Colmenares è stata coinvolta, una delle poche inquiline che ha instaurato un buon rapporto con Beatrice Luzzi.





L’ingresso di Grecia Colmenares in cucina ha fatto esplodere Fiordaliso. La cantante ha espresso commenti molto duri sull’attrice e volto delle soap opera: “Guarda, è arrivata l’altra. Le due attrici. Vai a ca*are, vai”, ha esclamato Fiordaliso, proseguendo con una frase choc: “Quell’altra, ventiquattro ore su ventiquattro… Mi viene voglia di tirarle una padellata”. Jill aggiunge: “Perché stava origliando? Vinceranno loro, saranno le ultime due in casa”.