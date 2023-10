Il motivo per cui Myrta Merlino non è felice a Mediaset: ecco cosa sta accadendo!

Myrta Merlino, la noto volto di Pomeriggio 5, sembra essere al centro di un vortice di insoddisfazioni e tensioni presso la sua nuova casa, Mediaset. Secondo quanto riportato da DagoNews, la conduttrice, proveniente da La7, si troverebbe in una situazione di minore autonomia rispetto al suo precedente ruolo.

Un clima di lavoro difficile

Secondo diverse fonti, l’atmosfera all’interno dell’azienda sarebbe tutt’altro che serena. **Merlino si sentirebbe quasi “commissariata”** dal gruppo Videonews, guidato da Siria Magri. Le tematiche affrontate nel programma, i copioni e persino la scelta degli ospiti: tutto viene sottoposto a un rigido controllo dall’alto. Questa dinamica avrebbe confinato la Merlino in una posizione di estrema scomodità, con “margini di manovra ridotti” e senza la possibilità di apportare modifiche.

Rumors e polemiche del passato

Non è la prima volta che circolano voci riguardanti il ruolo della Merlino all’interno di Mediaset. Già a settembre, Dagospia aveva accennato a possibili dubbi di Pier Silvio Berlusconi sulla conduttrice. Le ragioni? Non solo gli ascolti altalenanti, ma anche un comportamento percepito come autoritario in studio. A rendere più complessa la situazione, la presenza del suo compagno, Marco Tardelli, descritto come eccessivamente protettivo e che segue la conduttrice “passo dopo passo”.





Un trasferimento pieno di ostacoli

Per tutti questi motivi e soprattutto per la ridotta autonomia decisionale, il trasferimento di Merlino a Mediaset sembra essere pieno di ostacoli. Tra un clima lavorativo teso e voci di insoddisfazione che non si placano, il futuro della conduttrice all’interno dell’emittente rimane avvolto nell’incertezza.